فاطمة المؤمن تُعلن خطوبتها وتشارك الصُورة الأولى لحبيبها!

أعلنت الفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن خبر خطوبتها منذ دقائق عبر حسابها الرسمي في سناب شات حيث يتابعها الملايين.

فاطمة شاركت صُورة لها وخاتم الخطوبة بيدها برفقة حبيبها الذي أخفى وجهه أيضاً بيده كما فعلت هي، ونالت الصُورة إنتشار كبير ضمن تبريكات من الجمهور والمحبين.

فاطمة كانت الإسم الأبرز خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن حلت ضيفة عبر برنامج "سندريلا" من تقديم الإعلامي العراقي صالح الراشد وكشف خلال الحلقة عن مدخولها الشهري من الإعلانات والذي يصل إلى 70 ألف دينار كويتي أي ما يعادل 231 ألف دولار أمريكي، وأضافت الفاشنيستا أنه من الممكن أن يزيد المدخول الشهري في حال الاستثمار المستمر.

وعبرت المؤمن عن شعورها بالملل بسبب امتلاكها ثروة كبيرة، لأنها لم تعد تذهب للتسوق بسبب الهدايا التي تصل لها من الشركات العالمية ومحلات البراندات وأنه على الرغم من شعورها بالملل والإكتفاء إلا أنه لا تصرف النقود بطريقة غير معقولة.

يذكر وقتها أن الإعلامي العراقي وجه سؤالاً مباشراً لـ فاطمة حول جنسية الشاب الذي تفكر بالزواج منه لتعلق بـ "لا أفكر بالجنسية ولكن فقط يجب أن تكون تحبه، إلا أني أفضل أن يكون سعودياً أو خليجياً خاصةً أن والدتها سعودية وتحب لهجتها".

وكان ختام الفقرة بتأكيد صالح أنها تستعد لدخول القفص الذهبي قريباً وسألها لماذا تخفين الأمر عن الجمهور؟! وفي هذه اللحظة قررت فاطمة مغادرة الإستديو من دون التعليق على الموضوع.

من هي فاطمة المؤمن؟

مهندسة معمارية، خبيرة تجميل، مدونة موضة وأزياء، و فاشنيستا كويتية، تُعدّ من بين أشهر الشخصيات العربية المؤثرة في عالم الجمال والأناقة، منذ أن بدء نشاطها في العام 2014.

ولدت فاطمة المؤمن في دولة الكويت، وبعد إنهاء المرحلة الثانوية ابتُعِثت إلى خارج الكويت لدراسة الهندسة المعمارية، وقد تخرّجت من جامعة ميامي في فلوريدا، وبعد مدّة من تخرّجها، التحقت بالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، برنامج الهندسة للعمل في شيكاغو، ثم عادت إلى الاستقرار في الكويت، وعملت كمهندسة معمارية في القطاع الخاص لمدة سنتين. خلال ذلك، بدأت تنشط بشكل كبير في مجال الأزياء والتجميل والموضة، الذي سرعان ما اشتهرت فيه.

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