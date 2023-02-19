فاليري أبو شقرا ترفض مشاهد القبلات.. وهذا رأيها بعلاقة جورجينا وكريستيانو

تحدثت الفنانة وملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا عن مواضيع شتى في لقائها مع الإعلامي علي ياسين في برنامج "كتاب الشهرة".

فاليري أبو شقرا ورأيها بالمساكنة

ومن بين الأمور التي تطرقت لها فاليري، رأيها بالمساكنة، فحينما سئلت ما إذا كانت لتوافق على عيش حياة عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغيز دون زواج من حبيبها نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أوضحت إلى أنها كانت لتوافق إن كانت ثقافتها من ثقافتهم، لكنها استهجنت فكرة عدم زواجهما بعد وجود أطفال ومضي سنوات على العلاق.

وقالت: "أنا مني ضد المساكنة، إزا هالقد اتطورت العلاقة وصار هالقد أولاد شو بينقص بعد الزواج مش غلط الواحد يتزوج، ليه ما بدكم تتزوجي".

وأوضحت أنها تؤيد فكرة أن يعاشر الشريكين بعضهما البعض ويتعارفا قبل الزواج.

وحينما عاد ياسين لطرح السؤال مجددًا حول ما إذا كانت تقبل فكرة المساكنة في ثقافتها، أجابت بالنفي، قائلة: "أنا لازم كون عارفة جاي الزواج، بثقافتي أنا ما بجيب أولاد قبل الزواج".

فاليري أبو شقرا ترفض أدوار القبلات

وأوضحت فاليري أنها ترفض الأدوار الجريئة التي تتضمن ملابس جريئة أو مشاهد قبلات، خاصة بعد زواجها، لافتةً إلى أنه كان من المحتمل أن توافق على مثل هذه الأدوار إذ تطلب المشهد ذلك وزاد من أهميته وجماليته.

وتابعت أبو شقرا أنه ربما يكون تفكيرها خاطئًا، قائلة: "يمكن غلط كيف عم فكر، وأنا برأي كيف عم فكر أنه الممثلات ما لازم يكون عندن هيدا الشي خط أحمر لإلن، ليك برة كيف فلازم نحنا نتطور لحتى نصير نتقبل، أما مع الانفتاح".



فاليري أبو شقرا وتعرضها للتحرش

ونفت الفنانة أن تكون تعرضت للتحرش من قبل المقربين منها أو زملاء في المهنة، أو مخرجين ومنتجين، لكنها استذكرت موقفًا تعرضت له مع أستاذ في مدرستها حاول الحديث معها وملامستها بطريقة استفزتها، حينها لجأت لوالديها الذين اتخذا الاجراءات المناسبة، حيث عادت في اليوم التالي للمدرسة ولم تجد الأستاذ بعد تقديم إفادتها للشرطة.

