فاليري أبو شقرا تنشر صورة من حفل عيد ميلاد ابنتيها التوأم

أمتعت الفنانة اللبنانية فاليري أبو شقرا متابعيها بلمحات من حفل عيد ميلاد ابنتيها التوأم، الذي تميَّز بأجوائه العائلية المصحوبة بالسعادة والفرح.
وشاركت فاليري عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام" صورة تجمعها بابنتيها وزوجها رجل الأعمال زياد عمار من حفل عيد ميلادهما، حيث تظهر الصغيرتان جالستان على طاولات مُزيَّنة بالفراشات وأمامهما قالب حلوى مؤلف من طبقتين من درجات الوردي والأصفر الباهت. كما تظهر عشرات البالونات المنفوخة والفراشات في الحلفية، مع كتابة اسمي الطفلتين.
وارتدت الطفلتان أزياء متطابقة لكن بلونين مختلفين هما الأصفر والوردي، بينما اختارت فاليري فستانًا صيفيًا باللون الأصفر الذي يتميز بكشاكش وطبعات باللون البرتقالي، بينما أسدلت خصلات شعرها على جانبي كتفيها، ولم تعتمد مستحضرات تجميل.
إطلالة فاليري أبو شقرا في ملكة جمال لبنان
وفي وقت سابق، تصدرت ملكة جمال لبنان السابقة قائمة الأعلى تداولًا عبر محرك البحث "غوغل"، بعد ظهورها بإطلالة مميزة غي حفل انتخاب ملكة جمال لبنان 2022.
شاركت فاليري أبو شقرا متابعيها عبر خاصية "إنستغرام ستوري" صورة لإطلالتها من توقيع باسيل سودا وتنسيق جوني متى، فاختارت قطعة مؤلفة من توب سترابلس أسود نسَّقته بتنورة سوداء مفتوحة من الأمام مُزيَّنة بقطعة قماش فضية على شكل سبكة مُزيَّنة بالكريستال البرَّاق، بينما انتعلت صندل فضي على شكل شرائط.
وأسدلت فاليري خصلات شعرها البني على الناعم على جانبي كتفها، حيث أشرف على تسريحتها مصفف الشعر Georges El Mendelek، واعتمدت مكياج ناعم، في حين تزَّنت بمجوهرات بسيطة وساعة فضية.
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