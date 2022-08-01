فاليري أبو شقرا تنشر صورة من حفل عيد ميلاد ابنتيها التوأم

أمتعت الفنانة اللبنانية فاليري أبو شقرا متابعيها بلمحات من حفل عيد ميلاد ابنتيها التوأم، الذي تميَّز بأجوائه العائلية المصحوبة بالسعادة والفرح.

وشاركت فاليري عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام" صورة تجمعها بابنتيها وزوجها رجل الأعمال زياد عمار من حفل عيد ميلادهما، حيث تظهر الصغيرتان جالستان على طاولات مُزيَّنة بالفراشات وأمامهما قالب حلوى مؤلف من طبقتين من درجات الوردي والأصفر الباهت. كما تظهر عشرات البالونات المنفوخة والفراشات في الحلفية، مع كتابة اسمي الطفلتين.

وارتدت الطفلتان أزياء متطابقة لكن بلونين مختلفين هما الأصفر والوردي، بينما اختارت فاليري فستانًا صيفيًا باللون الأصفر الذي يتميز بكشاكش وطبعات باللون البرتقالي، بينما أسدلت خصلات شعرها على جانبي كتفيها، ولم تعتمد مستحضرات تجميل.

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