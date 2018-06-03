الفنان السعودي فايز المالكي يطمئن الجمهور على صحته!

الفنان السعودي فايز المالكي

طمأن الفنان السعودي فايز المالكي متابعيه ومحبيه عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن صحته حيث نشر تغريدة قال فيها: " اللهم لك الحمد والشكر طلعت من المستشفي وبخير وصحة ولله الحمد والمنه رحم الله والديكم وجزاكم عني كل خير".

اللهم لك الحمد والشكر طلعت من المستشفي وبخير وصحة ولله الحمد والمنه رحم الله والديكم وجزاكم عني كل خير — فايز المالكي (@fayez_malki) June 1, 2018

وكان الفنان السعودي قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة أدخلته إلى المستشفى، وتناقل عدد كبير من جمهور ومحبي الفنان صور له من داخل المستشفى وهو يرقد على سرير الشفاء.

وتعاطف عدد كبير من الفنان السعودي داعين له بالسلامة والصحة وان يتجاوز محنته ومرضه ويعود لعائلته وأصدقائه وجمهوره الذي يحبه.

ومن المعروف عن المالكي حبه للأعمال الانسانية والخيرية ومساعدته العديد من الأشخاص عبر نشر قصصهم والتفاعل معها على موقع تويتر.