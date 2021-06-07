مشاعل الشحي تنهار أمام الكاميرا بسبب فيديو إباحي!

خرجت الإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي عن صمتها بعد تداول فيديو وُصف بالفاضح أظهرها جسد فتاة تُشبهها.

مشاعل والتي بدت مُنهارة بالفيديو علقت بـ "ينسبون فيدي لي أنا بس عشان البنت تشبهني...أول شي أنا انكسرت بعد ما طرشوا الفيديو لـ أحمد وقالوا له هاي حرمتك….يني اللي ناشر الفيديو هاظ اللي كنت تبغاه تشوفني مكسورة...وصلت لغايتك"...

وتابعت مشاعل حول التعليقات التي وصلتها " كلوا كوم وتعليقات الشباب كوم ثاني واللي جاء فيها شفنا جسمك وحكي كله وسخ يصلني على الدايركت لدرجة نفسي أغسل عيني بالخل"

مشاعل وزوجها كانا قد تصدرا الحديث منذ أيام بعد تداول فيديو للإعلامية وهي تشتم زوجها الممثل الإماراتي أحمد خميس بعد أن فاجئها أحمد من الخلف وضربها على رأسها بالشنطة ليكون رد فعلها هو التعليق بكلمة "قوّاد".

وأثار الفيديو المتداول غضب الجمهور الذي اتهمها بمحاولة إثارة الجدل خاصةً أن زوجها علق بالفيديو "بنشرها"، وجاء في تعليقات الجمهور: "اقصى مراحل المهزلة والانحطاط ان زوجتك تتلفظ عليك بمثل هذا".

بالحديث عن مشاعل، فقد أعلنت منذ مدة قريبة عن خضوعها لعملية جراحية أو بالأحرى عمليتين بعد اكتشاف نزيف داخلي في العمود الفقري وشاركت صُورًا لها من داخل المستشفى إلى جانب زوجها الذي رافقها طوال رحلتها العلاجية.

مشاعل الشحي وطلاقها من أحمد خميس!

كانت الشحي وزوجها أحمد خميس قد تصدرا الحديث منذ فترة بعد إعلان انفصالهما لمدة قليلة قبل أن يُعلنا عودتهما مجدداً بعد تلميحات متبادلة من خلال تطبيق إنستقرام، واتهم الثنائي وقتها بتعمد إثارة الجدل لا أكثر ولا أقل.

كما تلقى زوجها الممثل الإماراتي أحمد انتقادات لاذعة بعد أن تم تداول فيديو له وهو يرتدي فستان لزوجته، وجاء تعليق خميس وقتها على الفيديو بأن زوجته غسلت جميع ملابسه ولم يبقَ لديه شيء ليرتديه فقرر ارتداء هذه القطعة التي تعود لها.

يُشار إلى أن أحمد خميس هو فنان إماراتي كان قد فقد عائلته وهو طفل وتربى في ملجأ للأيتام، تعرف على مشاعل الشحي ووقع في حبها، وخطبها على خشبة المسرح أمام الجمهور بشكل مفاجئ ورومانسي، حيث أخرج أحمد خميس خاتم الخطبة من علبته، وقال لها: “عندنا عادات وتقاليد فإننا لن أضع الخاتم في يدك.. خذيه وأنا سأضع خاصتي.. مشاعل لم تأخذني بشكلي بل بشخصيتي.. أنتظر أن تقولي نعم أنا موافقة”.

فردت الشحي : “أحمد أنا قلت لك من قبل.. أنا أكون لك أخت.. أكون لك أم.. أكون لك كل شيء".



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