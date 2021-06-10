نيكول سابا وانتقادات لاذعة بسبب أدائها لـ أغنية "يا واد يا تقيل"...وماذا عن إطلالتها!

أحيت الفنانة اللبنانية نيكول سابا حفل غنائي في بلدها الثانية مصر والتي كسبت منها قاعدة جماهيرية كانت السبب في شهرتها.

الحفل الذي أحيته نيكول سبب عليها هجوم كبير والسبب الرئيسي كان أدائها لأغنية الراحلة سعاد حسني "يا واد يا تقيل" بطريقة لم تعجب الأغلب وتفتقر للصوت والأداء مقارنةً بـ الجميلة الراحلة. مع تداول فيديو الأداء أطلق الجمهور عدة تعليقات ساخرة كان منها:

"شو منشان الصوت!!!....الود الثقيل عذب حالوا وانتحر"...وتابع آخر "صوتها مزعج نشاز جدا"...وجاء في تعليق أحدهم "هاي لا فنانة ولا ممثلة ولا تعرف شي والاغنية دمرتها حرام"...وأضاف أحدهم "صوتها متل الجعااااااااااااااااااااره يا ريت تسكتي وتضلي صوره بلا صوت بيكون أحسن".

الإنتقادات أيضاً طالت إطلالة سابا والتي اعتبرها البعض جريئة، وجاء في التعليقات المتداولة "وين زوجها عنها التشلحححح"..وتابع آخر "شنو سبب هذا التعري سؤال محيرني"...وتابع آخر "جاين يسمعوا افخادها"..

نيكول بدورها ومنذ ساعات ردت بطريقتها الخاصة عن طريق مُشاركة المقطع عبر حسابها في إنستغرام وارفاقه بتعليق "عندما أملك المسرح"، وأغلقت خانة التعليقات تماماً على المنشور.

نيكول سابا وشركة الصباح!

يذكر أن نيكول كانت قد أثارت الجدل منذ فترة بعد أن تحدثت عن دورها في مسلسل الهيبة والذي كان من المفترض أن تشارك فيه بجزئين، إلا أن الأمر تغير والسيناريو الخاص بالقصة تحول تماماً. وأكدت نجمة مسلسل الهيبة بالموسم الثاني أنها وقعت العقد بناءً على 7 حلقات كانت قد عُرضت عليها، وتم تغيير المخرج الخاص بالموسم الثاني وبالتالي تغير الأحداث بطريقة غير مفهومة نوعاً ما. وانتقدت سابا جميع من هاجمها بسبب دورها وصرحت بطريقة إنفعالية أن دورها كان أقوى دور نسائي في جميع أجزاء الهيبة.

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