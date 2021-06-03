حمد أشكناني يثير سخط الجمهور بمشهد حميمي من مسلسل أمنيزيا!

مسلسل أمنيزيا من بطولة الممثلة الكويتية فاطمة الصفي وزميلها الممثل حمد أشكناني ما يزال يثير الجدل بشكل كبير مع كل حلقة يتم عرضها عبر تطبيق شاهد.

منذ ساعات تم تداول فيديو من حلقة اليوم أظهر الممثل حمد وهو يحتضن نجمة ستار أكاديمي سينثيا كرم بمشهد رومانسي وأوفر بنفس الوقت. الجمهور الذي تداول المشهد أطلق هجومه على طاقم العمل بعدة تعليقات كان منها:

"محاولة لتقليد الاجانب ترى ابد ما يلوق الكم وين اكو خليجي زوجته تحمل ويجي يحملها ويسوي وياها هالحركات؟ ارجعوا الى ربكم الله بلانا بالكرونا من اللي قاعد يصير بس منو اللي يتعلم ؟ چان اتعلمنا من الأمم اللي سبقتنا"...وتابع آخر "الدراما الكويتية إلى اين؟ مع الأسف التاريخ يبكي"..وجاء في تعليق أحدهم "ما شاء الله تطور وما يصير هذا التطور الا بهالشي برافو عليكم بينت رسالتكم بالفن".

حمد أشكناني وفاطمة الصفي!

أثار مشهد احتضان الفنانة الكويتية فاطمة الصفي لزميلها حمد أشكناني موجة انتقادات لاذعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام، حيث تحاول فاطمة الصفي في المشهد عناق حمد أشكناني مُعربةً عن خوفها، إلَّا أن الأخير يرفض ذلك ويمنعها.

بوستر مسلسل أمنيزيا !

منذ لحظة مشاركة البوستر الرسمي للعمل تعرضت فاطمة الصفي للهجوم بسبب جرأة ملابسها والتي كانت عبارة عن توب مفتوح وفوقه بليزر من نفس اللون، كما أن إطلالاتها بالمجمل خلال العمل أُعتبرت جريئة ولا تناسب الفتاة الكويتية.

قصة مسلسل أمنيزيا!

تدور أحداث المسلسل حول فنانة تشكيلية تستفيق في مصحة عقلية لتكتشف أنها خسرت سنين عمرها في النسيان ومتهمة بجريمة قتل، تمسك طبيبتها بطرف الحقيقة وتعود بالزمن لاكتشافها. والعمل مؤلف من ثماني حلقات، يخرجه رودني حداد، تأليف د. حنين عمر، وقد انطلق التصوير في بيروت،وهو يجمع العمل الشخصيات حول قصة غامضة، يحاول الجميع فيها كشف اللغز، لتتكشف معلومات صادمة للجميع.

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