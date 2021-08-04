فتحية الطنطاوي في ذمة الله.. وزوجها يبكي على فراقها

فارقت الفنانة المصرية فتحية طنطاوي الحياة بعد تعرضها لجلطة قلبية نقلت إثرها إلى المشفى.

وتحدَّث زوج فتحية طنطاوي، الملحن علي سعد، عن اللحظات الأخيرة لزوجته قبل وفاتها، وقال باكيًا: كانت زي الفل بس إمبارح لقينا حرارتها بتعلى وتاخد مسكن فتنزل وترجع تعلى تاني".

وتابع: "بعدين لقيناها فجأة تعبت نقلناها المستشفى ودخلت العناية المركزة، عرفنا إن حصلها جلطة في القلب، والقلب توقف مرة بس الدكاترة عرفوا يتعاملوا معاه، وبعدين اتطمنا عليها ومشينا اتفاجئت إن الدكتور بيكلمني بيقولي إن القلب توقف مرة تانية وإن السر الإلهي طلع".

ومن المقرر تشيع جثمان الفنانة الراحلة ظهر غد الأربعاء من مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر.

نبذة عن فتحية طنطاوي

هي ممثلة مصرية بدأت مشوارها على مسرح الدولة القومي والطليعة في الستينيات ثم اتجهت للعمل بالتليفزيون في مسلسلات وسهرات وأفلام سينمائية، وغالبًا ما كانت تؤدي دور المرأة الشعبية أو الريفية الكادحة.

لعبت دور بائعة الطرشي في فيلم "ديل السمكة" عام ٢٠٠٣، وجسَّدت دور أم عبد الحكم في فيلم "الطوق والأسورة" عام ١٩٨٦، وأدَّت دور أم العريس سعيد في فيلم "دم الغزال" عام ٢٠٠٥.

شاركت الفنانة القديرة بما يقرب الـ 140 عملًا فنيًا، من أبرزها مسلسل "البخيل وأنا" مع الفنان الراحل فريد شوقي، ومسلسل "الناس في كفر عسكر" مع صلاح السعدني، وفيلم "الطوق والأسورة" مع عزت العلايلي، وفيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" مع الفنان الراحل أحمد زكي.

وكان آخر أعمال طنطاوي مسلسل "أبو جبل" مع مصطفى شعبان عام 2019، وظهرت في حفل تكريم زوجها في احتفالية "50 سنة فن" التي أقامها النجم المصري محمد صبحي.