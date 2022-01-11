فجر السعيد تهاجم احلام.. والجمهور يستذكر موقف الأخيرة معها

تعرضت الإعلامية الكويتية فجر السعيد للهجوم واتهامات بنكران الجميل بسبب هجومها على الفنانة الإماراتية احلام بعد أزمة الاخيرة في الكويت وفرض الحجر عليها بسبب فيروس كورونا

فجر السعيد تهاجم احلام

وكانت الإعلامية الكويتية قد غردت عبر حسابها الخاص في تويتر مهاجمة احلام بطريقة غير مباشرة بعد تسجيل الاخيرة فيديو تناشد من خلالها الشيخ نواف الأحمد وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد بعد قرار حجرها 3 ايام في الكويت بعد احيائها حفل زفاف هناك

ونشرت السعيد عبر تويتر: "بإختصار لمن لايريد أن يفهم … لايجوز وفق القانون الكويتي مناشده سيدي صاحب السمو والمناشده تكون للوزراء لإن صاحب السمو وفقاً للدستور يمارس صلاحياته من خلال وزراءه ولإنه ذاته لاتمس فالمخاطبه او المناشده تكون للوزراء كلٍ بإختصاصه .

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع تغريدة السعيد معتبرين انها هاجمت احلام بالرغم من الأخيرة ساندتها بشكل كبير في محنتها خلال تعرضها لوعكة صحية قبل مدة، واعتبر البعض أن النصيحة التي نشرتها على العلن كان من الممكن ان تقدمها لاحلام في الخاص او تتصل بها ولا تهاجمها بهذا الشكل امام العلن

أحلام تورط فهد الكبيسي

يُشار إلى ان الفنانة احلام كانت قد ورطت الفنان القطري فهد الكبيسي بعد ان كشفت بانه غادر الكويت دون ان يرضخ للحجر الصحي كما حصل معها وهو ما دفع السلطات للاعلان عن فتح التحقيق بالامر

