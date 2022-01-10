فهد الكبيسي يرد على احلام الشامسي بعد إجبارها على الحجر الصحي!

أشعلت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي مواقع التواصل الاجتماعي بعد مهاجمتها الفنان القطري فهد الكبيسي بعدما سمح له بالرحيل من الكويت بينما طُلب منها البقاء في الحجر لمدة 3 أيام.

توجَّهت أحلام الشامسي عبر حسابها على "سناب شات" ووجهت رسالة لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد وولي عهد مشعل الأحمد بعدما طالبت السلطات منها البقاء في الحجر الصحي لمدة 3 أيام، في حين أن فهد الكبيسي سمح له بالسفر رغم أنه وصل إلى الكويت في ذات الوقت الذي وصلت فيه.

وقالت أحلام بنبرة غاضبة: "يا مساء الخير عليكم، طبعا وصلت الكويت أمس في طيارتي الخاصة وكان عندي فرح وفي المطار لم يتم إبلاغنا أن نحن في الحجر وأنا سكنت في فندق الراية الذي هو نفس الفندق الذي سويت فيه الفرح".

وتابعت: "في نفس اليوم وصل معايا الفنان القطري فهد الكبيسي في نفس الوقت هو وصل على القطرية وانا وصلت على طائرة خاصة وأنا واحدة كل اللقاح وأول ما وصلت سويت تحليل وسويت فحص وكل أموري تمام".

وأضافت: "خلصت الفرح جيت اسافر الطيارة ناطرتني في المطار جيت اطلع قالولي أنت في الحجر قلت على عيني وراسي القانون وانا تحت القانون".

وأردفت: "لكن لما اليوم اكتشف أن فهد الكبيسي الفنان القطري ركب طيارته وتوجه إلى بلده ووصل إلى الدوحة بينما أنا أنتظر".

وناشد أحلام المسؤولين، قائلة: "ليش ‏أنا أحلام الإماراتية أنحجز وأنحجر 3 أيام في حين معاي في نفس اليوم وصل الفنان فهد الكبيسي وغادر ثاني يوم، ليش؟ وعلى فكرة أنا انحجرت في فندقي وما غادرت، وفهد كان ساكت في أوتيل ثاني وراح خلص الجواز وراح غادر ثاني يوم، ليش؟أتمنى ألاقي رد".

وشاركت أحلام تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، وكتبت: "هذا العشم فيكم يا أهلي أهل الكويت، ويا ترى فهد وين غنى أمس وليش الحجر ما عن عليه؟ ومين ورى عدم مغادرتي وحجري في الفندق ثلاث أيام عشان اغادر من الفندق على الطيارة؟".

فهد الكبيسي يرد على أحلام الشامسي



وبعد موجة الانتقادات، خرج الكبيسي للرد على أحلام بفيديو، قال فيه: "مساكم الله بالخير جميعًا، أكيد الكل شاف الفيديو يلي نزلته الفنانة العزيزة والغالية أحلام وما بيني وبينها غير كل خير".

وتابع: "يلي صار بالضبط أنا وصلت الكويت، وطلبوا مني شهادة التطعيم وشهادة PCR اختمولي جوازي ودخلت.. يوم دخلت الكويت سويت PCR في الكويت قبل الزواج، بعد ذلك رحت الزواج وخلصت وطلعت من الكويت واختمولي جوازي وسافرت".

وأوضح أن الموضوع بسيط للغاية وهذا ما جرى بكل بساطة.

وزارة الداخلية الكويتية تعلن إجراء تحقيقات



وشكلت وزارة الداخلية الكويتية لجنة تحقيق فورية بشأن دخول ومغادرة فنان خليجي لمخالفته بروتوكول الحجر الصحي الذي تفرضه السلطات لمواجهة فيروس ”كورونا“ دون ذكر اسمه.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة أنها تلقت بلاغًا من وزارة الصحة ضد مطربة خليجية ومرافيقها لمخالفتهم بروتوكول الحجر الصحي.

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية عن تشكيل لجنة تحقيق فورية بشأن دخول وخروج مطرب خليجي دون الالتزام باجراءات بروتوكول الحجر الصحي وتطبيق "شلونك". pic.twitter.com/EoSaz0YqV0 — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) January 9, 2022



