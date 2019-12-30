فجر السعيد لجمهورها: "هطلع عليكم اللي راح واللي جاي"

أنهت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، إجازتها المهنية بعد تعافيها تمامًا من رحلة المرض التي استمرت قرابة 5 أشهر بدأت في أواخر يوليو الماضي، معلنة عودتها لتقديم برنامجها "هنا الكويت" وفقرة "على مسؤوليتي" التي تقدمها في برنامج التوك شو الخاص بها.

وأكدت فجر السعيد أنها ستعود الليلة لتقديم البرنامج، موجهة رسالة لجمهورها قالت فيها: "هطلع عليكم اللي راح واللي جاي"، في إشارة إلى أنها ستقوم بالفضفضة معهم عن كل ما عانته طوال الفترة الماضية وتقدم لهم الجديد الذي ينتظرونه منها -بحسب تعبيرها.

وغرّدت فجر السعيد عبر حسابها على "تويتر" قائلًة: "الليلة إن شاء الله ألتقيكم بعد غياب في برنامج هنا الكويت وفقرة على مسئوليتي الساعة تسعة ونص توقيت الكويت".

الليله إن شاء الله التقيكم بعد غياب في برنامج #هنا_الكويت وفقرة #على_مسئوليتي الساعه تسع ونص توقيت الكويت 🇰🇼 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) December 29, 2019

وأضافت "فجر" في تغريدة أخرى قائلًة: "نص العام اللي فات أنا بغيبوبة لا أعلم ما يدور حولي بس الچم يوم اللي باقين بطلّع عليكم اللي راح واللي جاي انتظروني الليلة في هنا الكويت وفقرة على مسئوليتي".

نص العام اللي فات انا #بغيبوبه لا أعلم مايدور حولي بس الچم يوم اللي باقين بطلّع عليكم اللي راح واللي جاي #انتظروني الليله في #هنا_الكويت وفقرة #على_مسئوليتي — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) December 29, 2019

وتفاعل المغردون مع فجر السعيد خاصًة أن موضوعاتها دائمًا ما تُثير جدلًا واسعًا، معلنين انتظارهم لها وطالبوها بتقديم الجديد في برنامجها.

وكانت فجر السعيد، قد أعلنت عن أولى خطواتها بعد عودتها للكويت وقالت إنها ستزور المملكة العربية السعودية لأداء العمرة كي تشكر الله على شفائها وذلك في ردها على متابعة من السعودية قائلًة لها: "فور عودتي للكويت بالسلامة سأزور مكة وأعمل عمرة لأشكر ربي على نعمه".

ولأن فجر السعيد لم تزور السعودية أو تقوم بعمل العمرة كما قالت، نشرت قبل يومين تغريدة لها أوضحت فيها السبب وقالت: "أبي أروح العمرة أشكر ربي على النعم التي أنعم علي بها وشافاني وعافاني وأحياني بعد أن كنت رميم، يقولولي زحمة برأس السنة وخايفين علي من المكيروبات والفايروسات لأن جرح بطني توه صكر وخايفة من الفيروسات والميكروب اللي ممكن ياخذ راحته بالزحمة شتنصوني الوقت المناسب في شهر يناير القادم؟".

ابي اروح #العمره أشكر ربي على النعم التي انعم علي بها وشافاني وعافاني واحياني بعد ان كنت رميم.يقولولي زحمه براس السنه وخايفين علي من المكيروبات والفايروسات لان جرح بطني توه صكر وخايفه من الفيروسات والميكروب اللي ممكن ياخذ راحته بالزحمه.شتنصوني الوقت المناسب في شهر يناير القادم ؟ — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) December 27, 2019

يُذكر أن فجر السعيد عانت من أزمة صحية إثر خضوعها لعملية تحويل مسار في المعدة مطلع أغسطس الماضي وأصيبت بتسمم حاد في الدم، نُقلت على إثره إلى أحد المستشفيات الفرنسية.

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