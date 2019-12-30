بعد مرور عام على طلاقها..غادة عادل: "أنا ومجدي بقينا أصحاب والانفصال مش حاجة وحشة"!

فاجأت الفنانة المصرية غادة عادل متابعيها خلال اليومين الماضيين، من خلال تصريحات لها حول حياتها عقب الطلاق والانفصال عن زوجها المخرج مجدي الهواري، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج "أسرار النجوم" مع الإعلامية إنجي علي.

وبعد مرور عام على القصة، تحدثت الفنانة غادة عادل عن تفاصيل طلاقها من مجدي الهواري، وكشفت بعض الأمور التي لم يكن يعلمها الجمهور وقالت: "بعد الطلاق لم نستوعب أن نتحول من أزواج لأصدقاء بعد كل هذه السنين التي جمعتنا، ولكن استطعنا تجاوز الأمر في النهاية ونحن الآن أصحاب وأكيد العشرة ما بتهونش على حد".

وتابعت: "مجدي كان له دور كبير في حياتي ومشواري، وفى بداياتي لم أكن أريد امتهان التمثيل وهو دفعني للدخول في المجال فالانفصال حاجة عادية ومش حاجة وحشة".

وأضافت: "لا أتمنى غير راحة البال والسعادة لكل الناس، والأذى هو الأمر المستحيل اللي أسامح الآخرين عليه، وقلت برافو لنفسي في 2019 إني بدأت كل شيء بوضوح".

وعن زواجها المبكر، قالت غادة: "الزواج المبكر وأني رزقت بأولاد جعلني في دوامة ولكن فخورة طبعا ولو أجلتها كان ممكن لا أقدم عليها بعد ذلك".

وكانت الفنانة غادة عادل قد أعلنت مع أواخر عام 2018 انفصالها عن زوجها المخرج مجدي الهواري بعد 20 عامًا من الزواج، وهو ما جعل الجمهور في حالة من الصدمة عندما تلقّى الخبر في ذاك الوقت، خاصة وأن الطلاق حدث بعد فترة زمنية طويلة وهو ما جعل الأمر غير متوقع للكثير.

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