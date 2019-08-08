فرح الهادي تُعلق على احتفال ترافيس سكوت بعيد ميلاد كايلي جينر.. وتطرح هذا التساؤل؟!

نشرت الفنانة الكويتية فرح الهادي فيديو تحدثت فيه عن نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر وحيبها ترافيس سكوت، والذي كان قد احتفل بعيد ميلاد حبيبته الـ 22، بنشر الورود على أرضية منزلهما.

وأبدت الهادي استغرابها من ردود فعل الجمهور العربي على ما قام به سكوت، إذ تعزل الجميع بطريقته في التعبير عن الحب، كما أشادوا بها ووصفوها بـ "الرومانسية"، مُلمحة إلى الانتقادات التي تواجهها عند نشر أي فيديو رومانسي يجمعها بزوجها عقيل الرئيسي.

وأكدت الهادي انها تجد ما قام به سكوت بالمميز والجميل، إلا أنها مُندهشة لأن تعليقات الجمهور العربي كانت جميعها إيجابية وأضافت إنها تمنت ان تجد تعليق سلبي واحد.

وتساءلت الفنانة الكويتية عن سر الإزدواجية التي يتعامل بها الجمهور العربي مع المشاهير العرب والمشاهير الأجانب، وعن الهجوم الذي يتعرضون له باستمرار بسبب بعض التصرفات العادية التي بالمقابل ممكن أن تنال الإعجاب إذا جاءت من الغرب.

وتباينت ردود الفعل حول فيديو الهادي، فالبعض عبروا عن اتفاقهم مع ما تقوله مبدين نفس التساؤل، فيما اختلفت الإجابات حول السؤال، فهناك من قال أن كايلي جينر وجبيبها هم بالأصل يملكون المال والشهرة، لذلك تصرفاتهم طبيعية، اما النجمات والفاشنيستات العرب فهم يسعون للمال والشهرة عبر هذه التصرفات، فيما قال آخرون أن المشاهير الأجانب لا يوجد دين او تقاليد تحكمهم على عكس العرب.

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