فرح الهادي وعقيل الرئيسي يتحولان لدمى.. والمتابعون يسخرون

تصدرت الفاشينيستا الكويتية فرح الهادي مواقع التواصل الاجتماعي بعد تحولها هي وزوجها عقيل الرئيسي إلى دميتين من عالم باربي، احتفالًا بإطلاق عطرها الجديد.

فرح الهادي وعقيل الرئيسي يتحولان لدمى

شاركت فرح الهادي وعقيل الرئيسي متابعيهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من جلسة تصويرهما الحديثة التي غلب عليها الألوان المبهجة، فارتدت فرح الهادي بدلة بلون الفوشيا ضيفة نسَّقتها مع فستان وردي جاء تصميمه على شكل كشاكش.

وأكملت الهادي إطلالتها بشعر مستعار طويل باللون الأشقر زيَّنته بفيونيكا ضخمة من قماش الشيفون، في حين اعتمدت مكياج ملفت من درجات الوردي لتبدو كدمية باربي، بينما انتعلت حذاءً ذي ياقة عالية مدبب من الأمام.

على صعيد آخر، اختار الرئيسي قميصًا أسود بطبعات ملونة، نسَّقه مع بنطال أبيض، وانتعل حذاء أسود. في حين تزيَّن بقلائد ذهبية وإكسسوار لليد، بينما صبغ شعره باللون الوردي. وليبدو كدمية، اعتمد مكياجًا برونزيًا مع الكثير من الهايلات لإضفاء لمعة لبشرته.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي ظهور الثنائي بهذا الشكل، لاسيما بعد حديثهم عن معاناتهم من السحر الأسود، فكتبت إحداهن: "هذول مو يقولون فيهم سحر اسود ووضعهم تعبان مااشوف شي فيهم ولا بس يبون يطلعون ترند و جلب الأضواء".

وأضاف آخر: "بيمتون لان قلت المشاهدات مو عارفين وش يسون اصلا السناب بكبره الي طلعكم الناس صارت تسحب عليه".