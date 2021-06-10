فرح زينب عبد الله تخلت عن شقة الأبرياء بسبب هذا العمل!

ما تزال الممثلة التركية فرح زينب عبد الله حديث الجمهور من بعد عرض مشهدها الأخير من المسلسل الدارمي شقة الأبرياء.

فرح تصدرت حديث الجمهور منذ حوالي الأسبوع بعد تداول أخبار أنها ستغادر كاست مسلسل شقة الأبرياء، وقد تم تأكيد الخبر بعد عرض الحلقة الأخيرة أمس والتي أظهرت وفاة بطلة العمل بعد تعرضها لحادث سير.

الجديد في الموضوع أنه قد إنتشرت أخبار اليوم حول بطولة فرح لـ مسلسل جديد سيتحدث عن أول مُخرجة ونجمة في تركيا والتي هي جاهدة سونكو، وسيعرض العمل عبر منصة نتفليكس للأعمال الحصرية والجديدة.

قصة مسلسل شقة الأبرياء من بطولة فرح زينب عبد الله !

تدور قصة العمل حول شخصيات حقيقية على رأسها رجل الأعمال الذي يعاني من العديد من الأمراض وخاصة من وسواس جمع القمامة، وشقيقته الكبرى التي تعاني من وسواس النظافة القهري الشديد وتتحكم باختيها الأصغر اقتداء بوالدتها المتوفاة التي كانت أصل المرض النفسي لها ولأخيها. أما الأخت الوسطى فتعاني من سلل البول الليلي وتجمع الأختان الشراشف المتسخة في شقتهم العليا الفارغة لأنهما تقرفان من غسلها لكن تنويان تنظيفها بعد فترة فتتحول الشقة إلى مخزن يحتوي جبلا من الأكياس وتفوح منه الرائحة الكريهة، والأخت الصغرى تعاني من مرض إيذاء النفس عندما تواجه مشكلة ما أو تشعر بالحزن. ويتناول المسلسل العديد من الأحداث الشيقة التي تتصاعد بشكل تدريجي مع وقوع رجل الأعمال بحب فتاة مختلفة تماماً عنهم.

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