نانسي عجرم تشوق الجمهور بـ مشكلتك الوحيدي...وتفرض سيطرتها على تيك توك برقم خيالي!

تعيش الفنانة اللبنانية نانسي عجرم نجاح أول أغاني ألبومها القادم والتي حملت عنوان حبك بيقوى بعد أن حققت الاغنية أكثر من 6 مليون مشاهدة بغضون 9 أيام تقريباً.

عجرم أطلقت منذ ساعات التيزر الخاص بالأغنية الثانية والتي ستحمل عنوان "مشكلتك الوحيدي" من كلمات الشاعر علي المولى، ألحان أيمن قميحة وتوزيع المبدع باسم رزق. التيزر الذي لم تتجاوز مدته الـ 20 ثانية حقق أكثر من نصف مليون مشاهدة عبر حساب الإنستقرام الخاص بالفنانة، كما أن جمهور الفنانة أبدى تفاعل كبير ضمن منصات التواصل الإجتماعي.

بالحديث عن النجاحات فقد فرضت نانسي سيطرتها كالعادة عبر تطبيق جديد وهو تيك توك بعد أن وصل الهاشتاق الذي حمل إسمها "#نانسي_عجرم" إلى أكثر من 417 مليون مشاهدة وبمجموع أكثر من 2.8 مليار مشاهدة ل إسم الفنانة بمختلف طرق الكتابة لتتوج الأولى على التطبيق بين زملائها في العالم العربي.

نجاح نانسي لم يأتي من لا شيء، فإن الفنانة اللبنانية كانت الاولى عربياً التي يتم إختيارها من قبل التطبيق لتحيي حفل لايف فاتحةً المجال من بعدها لغيرها من المشاهير، وشهد حفل نانسي نجاح كبير عبر التطبيق وأداء مُبهر ما بين الديكورات ونوعية الأغاني التي تم تقديمها بتوزيع جديد ناسب أجواء التطبيق.

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