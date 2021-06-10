دنيا بطمة تثير هلع الجمهور بعد إختفاء أنفها!

لا يمر يوم من دون أن تتعرض فيه الفنانة المغربية دنيا بطمة لهجوم من الجمهور بسبب التغير الملحوظ في شكلها منذ بدايتها وصُولاً ليومنا الحالي.

أمس تم تداول فيديوهات جديدة للفنانة من إحدى المناسبات، وأطلت بطمة بوجه مُنتفخ للغاية بطريقة مبالغ بها وأدت وصلة رقص على أنغام الموسيقى التقليدية. الجمهور الذي تداول الفيديو أطلق عدة تعليقات ساخرة من بينها:

"يمي مش عارفه ليه عطول بتخيل ريا وسكينا"..وتابع آخر "أنا لا أرى أنفها..انفها اين انفها انني لا اراه"...وجاء في تعليق أحدهم "تسوي روحها مومهتمة وداخلها يرجف ويرتعد لانه قضيتها لازالت تتداول في المحاكم..خلها مستانسة وتطلع نيرانها لحد ما"

يذكر أن ابنة دنيا الثانية "ليلي روز" ذات الـ 7 أشهر تقريباً كانت قد تصدرت الحديث منذ أيام بعد تداول أول صُورة واضحة لملامح وجهها، وبسبب ملامح الفتاة الجميلة خمن البعض أن الفتاة تشبه خالتها "إبتسام".

بالحديث عن إبتسام فقد احتفلت منذ أيام قليلة بعقد قرانها من اليوتيوبر المغربي فؤاد فبيبو بحفل اقتصر على الأهل والمقربين داخل المنزل. وتألقت إبتسام بالزي المغربي التقليدي، واثناء الحفل داهمت الأجهزة الامنية المكان بسبب عدم الالتزام بإجراءات الآمان المتعلق بفيروس كورونا، إلا أن الأمر انتهى من دون أي مخالفات بسبب عدد المدعوين القليل والذي يتماشى مع الإجراءات.

وأثارت إبتسام الجدل هي وخطيبها بعد تداول فيديو لهما أظهر الأخير الذي وضع إسمها وشم على صدره وأطلق الجمهور وقتها عدة تعليقات كان منها "ومن الحب ما وشم"..وتابع آخر "اختها اخذته من عياله واصبح يحلف باسمها ما تستغربو"..وجاء في تعليق أحدهم "مسكينه يدارو فضيحتها وسجنها راحو زوجها وان شافو زوجها يحبها ومش مهتم الله لا يبلانا".

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