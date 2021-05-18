منة عرفة توجه صفعة قوية لحبيبها السابق علي غزلان وتعلن خطوبتها!

منة عرفة إلى القفص الذهبي!

أعلنت الممثلة المصرية منة عرفة خبر خطوبتها بمنشور شاركته عبر حسابها في انستقرام والذي جاء فيه تحديداً "لقد خُطبت"، وأغلقت خاصية التعليقات على المنشور.

الجمهور بدوره اعتبر خطوبة منة عرفة بمثابة صفعة قوية لحبيبها السابق اليوتيوبر علي الغزلان والذي كان قد أعلن خطوبته منذ يومين من ملكة جمال مصر لـ عام 2017 والتي تدعى فرح شعبان. علي كان قد شارك عدة صُور من جلسة تصوير خضع لها برفقة خطيبته وأرفق أحد هذه المنشورات بتعليق "أنا كنت فاكر نفسي لحد قبل ما اعرفك اني ناجح او الناس شايفه دا .. بس اكتشفت ان النجاح الحقيقي هو انك تلاقي نفسك .. النجاح الحقيقي انك تلاقي اللي يشاركك نجاحك بصدق ومن قلبه ويبقي عايزلك الخير اكتر ما انت عايزه لنفسك .. النجاح ان خطوتك تسبقها خطوات حد بيحبك وقرر يكمل عمره كله مصاحب ضلك .. النجاح اني كل يوم اصحي اول حاجه تيجي علي بالي هي انتي و احس اني محققتش اي حاجه غيرك ..لو ليا فـ الشعر كنت كتبتك قصيده ولو بعرف ارسم والله كنت عملت منك تحفه فنيه .. لكن انا غلبان وعلي قدي او يمكن بقيت يادوب علي قدك .. بحبك".

منة عرفة وعلي غزلان!

وكانت أخبار ارتباط علي ومنة قد انتشرت بسبب ظهورهما المتكرر معاً على الرغم من نفي منة الموضوع بإعلانها أنها عزباء خلال استضافتها في رامز جلال ببرنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، ما أثار ضحك علي الذي شارك صورة لهما معاً وعلق "دا حتى أنا بضحكها". كما أطل الثنائي بعدها بفيديو كليب جديد مع الفنان المصري حمادة هلال والذي مثلت معه سابقاً وهي طفلة بفيلم "الحب كده" عام 2007 وحمل عنوان "جمالها" وحقق أكثر من 18 مليون مشاهدة في فترة قصيرة. إلا أن الأمور بينهما تدهورت بشكل مفاجئ، وانتهت بحذف الصُور التي تجمعهما وإلغاء متابعة بعضهما عبر تطبيق انستقرام من دون التطرق إلى الأسباب والتفاصيل تاركين الجمهور في حيرة كبيرة من الموضوع.

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