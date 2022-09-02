بعد اختراق هاتفها.. صور تفجّر مفاجأة حبيب جيني ليس "في" ولكن هذا النجم

تناقلت العديد من المواقع الإخبارية الكورية أنباء حول قيام مخترق ذكي باختراق حساب نجمة الكيبوب الكورية "جيني" نجمة فرقة بلاك بينك الـ icloud وفجّر مفاجأة صادمة حول علاقة جيني الرومانسية، ناشرًا عدد من الصورة الخاصة للنجمة.

هذا النجم هو حبيب جيني

كشف المخترق المجهول بأن نجمة فرقة بلاك بينك تواعد نجم فرقة BTS الكوري "تاي" وليس كما أشيع سابًا ولأكثر من مرة بأنها تواعد عضو الفرقة الآخر "في"، ونشر المخترق صور يثبت هذا الأمر.

ونشر المخترق المجهول عبر وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور للثنائي وهما يحتضان بعضهما البعض بطريقة رومانسية مما أثبت وجود علاقة بين النجمة الكورية وتاي.

ولم يتوقف الأمر على اختراق الصور الشخصية لتاي بل اخترق حتى المعلومات الشخصية الخاصة بالنجمة الكورية مثل : "العنوان وأرقام الهواتف والحسابات البنكية وغيرها"، وتم اختراقه من خلال ثغرة في icloud.

معلومات حول المخترق المجهول

كشفت مصادر عديدة بأن المخترق غير متواجد في كوريا ولا يمكن القبض عليه بالطرق الطبيعية التي يعتمد بها في كوريا، ولكن يمكن للشرطة الدولية التدخّل لأن ما قام به هذا المخترق يعتبر جريمة غير أخلاقية.

شائعات حول ارتباط جيني وفي

وخلال وقت سابق انتشرت شائعات حول وجود علاقة رومانسية تربط النجمة الكورية والنجم في وذلك من خلال نشر صور تم تحليلها والتكهّن بأن الثنائي في الصور هو جيني وفي.

ولكن يبدو واضحاً بأن الصور التي انتشرت هي صور معدّلة من خلال الفوتوشوب ولا يوجد علاقة بينهما بعد الكشف عن العلاقة بين النجمة الكورية وتاي.