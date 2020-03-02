فريدة سيف النصر تصدم الجمهور وتظهر بوجه متورم! (صورة)

حالة من الصدمة سادت بين المتابعين لمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن قامت الفنانة المصرية فريدة سيف النصر بمشاركة صورة جديدة لها عبر حسابها على فيسبوك، وكشفت من خلال الصورة إصابتها بتورم شديد في الوجه.

ويبدو أن الفنانة فريدة سيف النصر هي تفاجأت أيضًا بما حدث معها، حيث أكدت من خلال منشور مرفق مع الصورة أن ما حدث كان مفاجئًا دون أي سابق إنذار، وحتى أن الطبيب لم يستطيع تحديد مرضها، وطلبت من محبيها ومتابعيها الدعاء لها لتتخطى هذه الأزمة الصحية بسلام.

وكانت فريدة سيف النصر علقت على ما حدث معها وقالت: " ممكن تدعوا لي من قلبكم .. بجد أول مره أبكي زي الأطفال .. أنا أصلا باتحمل لكن مش قادرة .. ده مش ماكياج ده وشي بدون سابق انذار صحيت باصوت نص الليل ودي رابع مره يحصل لي حاجه غريبه في وشي وأكون باشتغل يعني مش وقته".

وتابعت: " استغفر الله احسن من غيرنا سامحني والنبي اللهم لااعتراض..عامله زي الكوره الكفر عينيه مقفوله وبوءي مدلدل حتي حواجبي وارمه هههههههه يخرب بيت كده انا اديتكم نص الوش علشان حقيقي مش انا رعب والله تغيير سريع سبحان الله والحمدلله مش هزار تحت اسنان سليمه 4 خراريج ازاي مش عارفين عملنا بانوراما كامله والدكتور مستني الالتهاب يروح والورم بحقن الفنتيرن قويه واوجمنتين وبعدين يقرر في ايه؟".

واختتمت فريدة سيف النصر: " ادعوا لي..اسفه عالصوره بس انتم حبايبي وهاتتحملوا ده انا لسه منزله عالصفحه لايف بالنظاره الفراشه امبارح باين طلعت فراشه ملوثه...الآذان سلام بقي".

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