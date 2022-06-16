فضل شاكر يطرح أغنيته الجديدة (خلينا نعيش)

طرح الفنان فضل شاكر أغنيته الجديدة (خلينا نعيش) باللهجة اللبنانية. أغنية (خلينا نعيش) من كلمات وألحان سليم ابوجودة، توزيع علي أباظه، ميكس وماستر خالد سند، وإشراف عام إياد النقيب.
وتقول كلمات الأغنية:(يلا ع قلبي تعا ضحكه مني طلعا روحي فيي رجعا ..خلينا نعيش ننسا إلي صار ..خلينا نعيش نكفي المشوار..خلينا نعيش لو شو ما صار .. خلينا نعيش تحكي بعيد و بسمعك .. غايب عني و بقشعك إرجعلي و خليني معك...)
يذكر أن فضل شاكر كان قد أطلق مؤخرا (ميني ألبوم) و ضم مجموعة أغاني باللهجة المصرية واللبنانية والخليجية منها: بجامل ناس ، توقعني ، دمعة ، عز الغياب و ابعد خلاص .