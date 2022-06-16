فضل شاكر يطرح أغنيته الجديدة (خلينا نعيش)

طرح الفنان فضل شاكر أغنيته الجديدة (خلينا نعيش) باللهجة اللبنانية.‏ أغنية (خلينا نعيش) من كلمات وألحان سليم ابوجودة، توزيع علي أباظه، ميكس وماستر خالد سند، وإشراف عام إياد النقيب.

وتقول كلمات الأغنية:(يلا ع قلبي تعا ضحكه مني طلعا روحي فيي رجعا ..خلينا نعيش ننسا إلي صار ..خلينا نعيش نكفي المشوار..خلينا نعيش لو شو ما صار .. خلينا نعيش تحكي بعيد و بسمعك .. غايب عني و بقشعك إرجعلي و خليني معك...)

يذكر أن فضل شاكر كان قد أطلق مؤخرا (ميني ألبوم) و ضم مجموعة أغاني باللهجة المصرية واللبنانية والخليجية منها: بجامل ناس ، توقعني ، دمعة ، عز الغياب و ابعد خلاص .