فضيحة أصالة مقدمة الـMBC 3 حديث الجمهور.. وتهدد بمقاضاة من ينشر صورتها الفاضحة!

متأسفة جداً على الصورة الي نزلت بالغلط! رح أنجلط حسبي الله نزلتها 10 دقايق والناس نشروها.. الي قاعد ينشرها رح يتحاسب قانونياً.

بهذه الكلمات وجهت أصالة كامل مقدمة البرامج على شاشة الـ MBC3 تحذيراً لكل شخص سيشارك صورتها بالبكيني التي انتشرت عبر السوشال ميديا بعد أن كانت شاركتها من خلال خاصية الستوري في إنستجرام.

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الجمهور بدوره رد أنها تتعمد إثارة الجدل وأن ما فعلته هو وسيلتها لتصدر الترند، وأضافوا أن لباسها جريء بالأصل لذلك الأمر طبيعي بالنسبة لها أن تظهر بالبكيني.

يذكر أن أصالة هي إحدى وجوه الـ MBC 3 والتي كانت تقدم برامج الأطفال، وبدأت بتصدر الحديث منذ أن قصة شعرها وبدأت بـ ارتداء ملابس جريئة وتشارك الصور مع متابعينها عبر إنستجرام والذي وصل عددهم إلى أكثر من مليون.

وأصالة كامل من مواليد 1995، ولدت في القاهرة وانهت دراستها الثانوية وبدأت مشوارها الفني في الخامسة من عمرها حيث قدمت الكثير من المسلسلات الخليجية وتعمل حاليا مذيعة ومقدمة برامج في قناة mbc 3 .

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