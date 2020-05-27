شيرين جمال دعت الله أن تجتمع بوالدتها واستجاب الله لدعائها!

توفيت أمس الإعلامية المصرية "شيرين جمال" بحادث سير مؤسف أودى بحياتها مباشرةً كما صرح أصدقائها عبر فيسبوك.

صديق شيماء شارك منشور عبر حسابه جاء فيه "الزميلة والصديقة صاحبة القلب الطيب شيرين جمال في ذمة الله، لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك لمحزونون، ربنا يرحمك يا شيرين ويغفرلك ويرزقك الفردوس الأعلى".

يذكر أن شيرين كانت قد فقدت والدتها منذ شهرين، وانتابها الحزن الشديد وكانت تشارك أدعية عبر حسابها من بينها أن يجمع الله بوالدتها المتوفاة ليستجيب الله لدعوتها.

من بين الأدعية كان هذا الجزء المؤلم: "الان شعرت بالوحده وكم هي احساس موحش شعرت بالخوف الذي كنا نتقاسم به . لماذا تركتيني الان ..؟لماذا رحلت قبل ان ابوح لكي بسري ..؟ قبل ان تشعري بحبي قبل ان اقول لكي انكي معنى الحياه . ماما ماما . ماما . اتركيني اناديك الان لقد اشتقت الى ذكر اسمك وسوف اناديك كل يوم وانا انتظر ردك . لم اصدقك القول عندما عاتبتني وقلتي لي انك راحله وانا صامده في كبرياء لقد خزلت نفسي عندما منعت قلبي من دفئك . انا الخاسره يا امي انا الضائع انا المشتاق انا من سيجوب الارض بحثا عنك حتى اصل الى عنان السماء لالتمس من الله ان اراك كل يوم في سعاده وهناء وراحه من كل هم وبلاء في جنه انتي اميرتها العذراء سوف انتظر حتى ائتي اليك في يوم يرفع فيه البلاء واصعد معك الى السماء لاطلب منك الصفح على الكبرياء فحبك انقى من ان يلوث بالكبرياء".

عن حياتها: ولدت شيرين جمال في مصر/القاهرة وتحمل شهادة في الإعلام من جامعة القاهرة، عملت لمدة 3 سنوات كـ مذيعة في قسم الإقتصاد لدى الفضائية البغدادية.

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