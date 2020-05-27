قرد يهجم على مذيعة مصرية خلال برنامجها .. والاخيرة تترك الاستوديو!

تعرضت المذيعة المصرية "لبنى عسل" إلى موقف محرج بعد أن هاجمها قرد أُحضر مخصوصاً إلى الإستديو برفقة مدربه.

لبنى كانت تمسك القرد بواسطة الجنزير الخاص به، وكانت الأمور طبيعة حتى فجأة بدأ القرد بالقيام بحركات غريبة وعلى الأغلب خدش المذيعة بقدمها لتبدأ بالصراخ ومحاولة التخلص منه لتنتهي هاربةً من الأستديو.

الجمهور تداول الفيديو بشكل واسع وعلقوا على الطريقة الطريفة التي ركضت بها لبنى خارج الأستديو من الخوف.

لبنى كانت سبق وأن تعرضت لموقف محرج بعد أن سقط الكرسي الخاص بها أثناء تقديم البرنامج "لتضحك وتتابع الحلقة".

ولبنى هي مذيعة مصرية ولدت بقرية غزالة الخيس مركز الزقازيق التابعة لمحافظة الشرقية، تقدم برامج على قناة الحياة المصرية، بدأت العمل الإعلامي بتليفزيون القناة (القناة الرابعة المحلية وهي خاصة بمدن القناة) وقدمت بها برامج عديدة. رغم أن بدايتها لم تكن لافتة للنظر ، حيث عملت من قبل في برامج لم تحقق نجاحا كبيرا سواء علي قناة "المحور" أو علي القناة "الرابعة" المحلية، رغم ذلك عملت في برنامج "الحياة اليوم" مع المذيع "شريف عمار".

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