منة عرفة وحمادة هلال معاً في فيديو كليب بعد 13 عاماً.. وظهور خاص لـ حبيب منة!

أطلق الفنان المصري "حمادة هلال" فيديو كليب جديد حمل عنوان "جمالها" جمعه بالجميلة المصرية الممثلة "منة عرفة".

وأطلت منة في الفيديو برفقة حمادة بعد غياب 13 عاماً عن أول عمل فني جمعهما والذي هو فيلم "الحب كده" وأغنية الفيلم "الفار السندق" التي أصبحت لقب يطلق على منة.

تميز الفيديو بأجواء لطيفة وخفيفة ضمن تصوير اقتصر على الاستوديو فقط، وتمكن من تحقيق أكثر من 1.5 مليون مشاهدة بعد يومين من عرضه عبر قناة الفنان في يوتيوب.

مفاجأة أخرى حملها الكليب وهو ظهور خاص لثواني معدودة لحبيب منة الدكتور "علي غزلان".

علاقة منة وعلي كشفت للجمهور من خلال تواجد الثنائي شبه الدائم مع بعض على الرغم من أن منة كانت قد أكدت من خلال برنامج رامز جلال للمقالب الذي عرض في رمضان أنها عزباء، وما كان من حبيبها إلا أن علق بطريقة لطيفة بمشاركة صورة تجمعهما معاً وأضاف "عزباء !! ده انا حتي بضحكك".

من جهة أخرى، شاركت منة فى فيلم "شريط 6"، والذي كان من بطولة "خالد الصاوى" ونخبة من الوجوه، وتدور أحداثه حول طبيب أمراض نفسية يحاول حل قضايا الشباب، ومن خلال مجموعة من القضايا في الجيل الجديد والأزمات التي يتعرضون لها في حياتهم اليومية، يكتشف أن الأمر ليس بهذه السهولة.

كما شاركت في مسلسل "ليالينا" من بطولة "إياد نصار، غادة عادل، خالد الصاوي" ونخبة من الوجوه، وتدور قصته في فترة الثمانينات حول حياة شاب يعود من العمل بالخليج وتتغير حياته بعد حادث سيارة تتعرض له ابنته مع السائق الخاص، ويبدأ في ملاحظة ما لا يعلمه عن زوجته وأم أولاده.

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