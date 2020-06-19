فضيحة إباحية لـ شقيقة هيفاء وهبي..فيديو!

رولا يموت شقيقة هيفاء وهبي من والدتها والتي دائماً ما تثير الجدل سواء بتصرفاتها أو ملابسها وحتى بالتصريحات المبطنة سببت جدل كبير بـ فيديو وصف بـ الإباحي.

رولا شاركت فيديو عبر حسابها في إنستجرام وهي تستحم في أحد المراكز المخصصة للمساج والاستحمام، وظهرت في الفيديو بالملابس الداخلية وهي تضع الماء على جسدها بطريقة وصفها الجمهور بالمقرفة وغير الأخلاقية بتاتاً.

هذه ليست المرة الأولى التي تشارك رولا مثل هذه الصور والفيديوهات، فقد أطلت بجلسة تصوير منذ مدة وهي لا ترتدي شيء تقريباً وقد تلقت تعليقات سلبية شديدة خاصةً أنها تعتبر شقيقة النجمة هيفاء وهبي والذي تفاعله يعتبر محرجاً لـ هيفاء بالرغم من أن علاقتهما غير جيدة نوعاً ما بعد سلسلة الهجوم الذي بدأته رولا وأكدت أن هيفاء تغار منها وتكرهها بسبب تعليق الجمهور على صورتهما معاً، إذ أن الجمهور تسأل ما إذا كانت رولا هي إبنة وهبي بحسب تصريح رولا، كما هاجمت وهبي واتهمتها بـ أنها زورت عمرها الحقيقي وأن لها أكثر من جواز سفر بتواريخ مختلفة وأضافت أن هيفاء تكبرها بـ 16 عاماً.

يذكر أن المدعو محمد يموت والد رولا يموت قد توفي منذ فترة بعد تعرضه لوعكة صحية، وقد أعلنت رولا الخبر بمنشور عبر حسابها الخاص في انستجرام بصورة تجمعهما معاً وتعليق "إنا لله وإنا اليه راجعون..الله يرحمك يا بابا".

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