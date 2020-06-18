والدة حلا الترك تواجه إنتقادات لاذعة بسبب ملابسها الجريئة!

شاركت والدة الفنانة البحرينية حلا الترك صور جديدة لها عبر حسابها في انستجرام من جلسة تصوير وصفة بـ الجريئة.

منى السابر أطلت بفستان قصير باللون الأزرق الفاتح، وتم التصوير في في مكان يشبه غرفة النوم وعلى الرغم من أن الفستان يعتبر عادياً نوعاً ما إلا أن الجمهور استنكر الإطلالة واعتبرها جريئة وهاجم منى بتعليقات كان منها "هذه هم خلعت الحجاب واستهترت الف الحمد لله والشكر"، وأضاف آخر "قالت ماحد احسن عن حد بشلح".

يذكر أن منى كانت متزوجة من المنتج البحريني محمد الترك والد أولادها الـ 3، وقد حدث الإنفصال منذ عدة سنوات ليتزوج طليقها من الفنانة دنيا بطمة وتبدأ المعركة على وصاية الأطفال.

حلا وشقيقها الأكبر اختاروا أن يعيشوا مع والدهم وزوجته دنيا في نفس البيت، إلا أن ذلك لم يوقف المشاكل فقد صرحت جدتهم أم محمد الترك أن دنيا لا تهتم بـ الأولاد وأن ما تقوله في المقابلات عن الإهتمام بهم وغيره ما هو إلا كذب وأضافت أنها هي من تعتني بهم برفقة جدهم.

أما منى فـ أصبحت الأعين عليها بعد الطلاق، وقد أثارت الجدل بعد أن تخلت عن الحجاب وصرحت أنها تعرضت للإبتزاز والتهديد بأولادها ورجح البعض أن من هددتها هي حماتها السابقة..كما أن حماتها كانت قد صرحت منذ مدة أن حلا قدمت شكوى رسمية ضد والدتها من دون ذكر السبب!

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