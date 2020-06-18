نجم ستار أكاديمي "هاني حسين" يصدم الجمهور في أحدث ظهور.. "مش تارك ولا عملية تجميل"!

صُدم الجمهور بأجدد صور للفنان المصري هاني حسين والذي عرف عن طريق برنامج المواهب ستار أكاديمي.

وبدا هاني في الصور مختلف كلياً عما كان عليه، فمن الواضح أنه قام بتحديد منطقة الحنك، كما حقن وجهه بالفيلر بطريقة مبالغ فيها، وربما قام بزراعة الشعر.

الجمهور بدوره تداول الصورة بشكل كبير وأبدى صدمته من التغير الكبير الذي ظهر على وجه الفنان.

يذكر أن هاني بدأ حياته الفنية كموديل في الإعلانات من بينها إعلان بيبسي والكليبات ثم شارك في ستار اكاديمي 3 وتمكن من الوصول للنهائيات والحصول على المركز الثاني.

وتدرب هاني على اتقان التمثيل ومخارج الحروف وحصل على تدريب فوكاليز صوتي تحت إشراف الفنانة "إسعاد يونس" لعمل أفلام من إنتاج شركة إسعاد يونس للإنتاج السينمائي، وكان آخر ظهور فني له في المسلسل الرمضاني "ونحب تاني ليه" من بطولة "ياسمين صبري، شريف منير، كريم فهمي" ونخبة من الوجوه.

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