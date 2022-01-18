فضيحة جنسية تلاحق فجر السعيد وإعلامي عراقي.. ومطالبات بالتحقيق

انتشرت شائعات تفيد وجود علاقة جنسية جمعت الإعلامية الكويتية فجر السعيد والإعلامي العراقي فارس الحمداني، وهو ما نفته مطالبة بإجراء تحقيقات حول مثير الإشاعة.

وحول تفاصيل الواقعة، نشر حساب يحمل اسم "يا صاحب الأمر" تغريدة عبر موقع "تويتر" يعلن فيها عن اكتشاف وثيقة مسربة بشأن فضيحة أخلاقية تخص فجر السعيد وإعلامي عراقي، وكتب: "كشفت وثيقة مسربة عن فضيحة أخلاقية تهدد الكويت على إثر علاقة جنسية أقامتها الكاتبة الكويتية فجر السعيد خلال زيارتها للعراق".

#ياخرى .. #يازباله …من فتره انت نزلت تغريده تدعي ان عندك وثيقه تطعن في #عرضي تقدر اتحداك انت الزبايل اللي عندك تثبتونها .. وبعدين هل مراجعك وأأمتك اللي حاط صورهم في اعلى حسابك يقبلون في الطعن بالأعراض بالفبركه ؟!!!! أسالهم ماجزاء الطاعن بالأعراض يا #زباله pic.twitter.com/IWtDxd8rOQ — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) January 17, 2022

وتابع: "وذكرت الوثيقة التي وقع عليها عدد من أعضاء مجلس الأمة المطالبة بالتحقيق في الفيديو الذي يوثق ليلة حمراء في أحد فنادق بغداد مع الإعلامي العراقي فراس الحمداني".

وأعادت الإعلامية نشر تغريدة لحساب يدعي اكتشاف كتاب مسرب من المخابرات الكويتية إلى سفارة الكويت في بغداد يكشف عن فضيحة جنسية مارسها الإعلاميين خلال زيارتها للعراق عام 2017، وأرفقت التغريدة بأسماء لناشطين سياسيين ، وكتبت: "هل وقعتم الورقه؟!ولا تكتمون الشهاده ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون بصير".

كما نشرت السعيد تغريدة تعبر فيها عن غضبها واستيائها من الواقعة، وكتبت: "على فكرة أنا واثقة من نفسي جدا،ً وأمي الله يرحمها كانت دايماً تقولي امشي ياحرّه ماعليج مضره، بس كان في داخلي شي يقول يمكن هالجماعة فعلا كلامهم عن الشريعة وحدود الله عن قناعة، فقلت خلي أشوف يمكن صج ويطلع منهم واحد يشهد شهادة حق فيني، رغم الخصومة السياسية، صيانة لأعراض الناس.. خيبوا ظني".

وأضافت: "ابي واحد من النواب الوارده اسمائهم في الكتاب يطلع وينفي الكتاب او بؤكده وآنا جاهزه للتحقيق..من يتخذ الشريعه الإسلاميه منهجه لا يقبل بالطعن بالأعراض فإذا ما وقع عليه ينفيه ليبرئني امام الناس..هل من رد؟".

وكان من المتظامنين مع السعيد النائب أسامة الشاهين الذي كتب تغريدة، جاء فيها: "فبركة ركيكة مفضوحة.. محشومة عنها أختنا الفاضلة أم عثمان، وأسرتكم الكريمة، ومحشومات بنات الديرة والمسلمين، عن كل قذف وشتيمة، وللمفبرك القاذف البذئ نقول: (نشر رابطا بعنوان التحذير من قذف المؤمنين والمؤمنات)".

