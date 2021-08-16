فضيحة نادين نسيب نجيم .. هل تخسر وصاية أطفالها بسببها!

ما يزال اسم الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم هو الأبرز والأكثر تداولاً بعد انتشار فيديو من قبل الإعلامي اللبناني إيلي باسيل.

إيلي باسيل شارك الفيديو عبر حسابه الرسمي في انستقرام وأضاف تعليق إليه جاء فيه أو بما معناه أنه لا يجب على المشاهير أن يدعو المثالية والحزن بينما هم يستمتعون بوقتهم في المسابح والمراقص من دون أي ذرة مشاعر تجاه الوضع في لبنان.

وجاء في الفيديو الذي أرفقه بهاشتاق نادين نسيب نجيم فتاة بملابس السباحة داخل بركة السباحة برفقة شاب غريب يتحسس جسدها وهي تحاول الإبتعاد من دون لفت النظر، ولأن باسيل أرفق الفيديو بإسم نادين نسيب نجيم تم تداوله على هذا الأساس وسط شكوك بأن هذه الفتاة هي فعلاً الممثلة اللبنانية.

التساؤلات طالت أولاد نادين نسيب نجيم وحقها في الوصاية بعد طلاقها، إذ وُصف البعض الفيديو بـ اللاأخلاقي واعتبروا أنه سيكون سلاح ضدها في حال أراد والد الأطفال أن يعيدهم إليه وتحت وصايته.

تعليقات الجمهور أيضاً شككت أن الأمر مجرد حلمة لمحاربة نادين نسيب نجيم خاصةً أن تسريب الفيديو جاء بالتزامن مع استعدادها لإطلاقها مسلسلها القادم "صالون زهرة"، كما أن البعض دافع بأنها حياتها الشخصية ولا يحق لأحد اقتحامها بهذه الطريقة والأسلوب الغير أخلاقي.

طلاق نادين نسيب نجيم !

طلاق الممثلة اللبنانية من زوجها كان صادماً ومن دون سابق انذارمن بعد زواج دام لما يقارب الـ 8 سنوات وأثمر عنه طفليها "هافن عام 2013 وجيوفاني في عام 2014". وأكدت نادين وقتها أنها لن تتحدت عن سبب طلاقها لأنها أولويتها الأولى الأولاد، لذلك لا داعي أبداً لنشر تفاصيل حياتها سواء كانت ظالمة أو مظلومة وأن تبقي الأمر لنفسها مهما كثرت الاقاويل لأن الزواج كان قرارها والطلاق كذلك، كما أضافت أنها لن تسمح لزوجة طليقها في حال تزوج أن تربي أولادها.



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