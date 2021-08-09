طليقة شهاب جوهر توجه لطشة لـ إلهام الفضالة.. وهل طُردت من المنزل؟

عادت أخبار طليقة شهاب جوهر لتصدر الحديث من جديد بعد تداول فيديو لها كانت قد شاركته عبر حسابها في سناب شات.

زينب والتي هي أم أطفال شهاب جوهر شاركت فيديو لها من بعد غياب دام لـ أيام وعلقت حول سبب غيابها أن مضغوطة خلال الفترة الحالية مع أولادها وتحضيرات المنزل الجديد، وهو ما أثار التساؤل حول ما إذا كانت قد تركت منزل العائلة الذي جمعها بـ شهاب قبل الطلاق وقررت أن تفتح صفحة جديدة في حياتها.

في نفس السياق، أكدت زينب أنها معروفة في عالم الإعلانات منذ حوالي السنة ونصف تقريباً وقد تعاونت مع حسابات تجارية ذات سمعة جيدة في الوسط، وجاء تصريح طليقة شهاب جوهر كرد على كل من اتهمها بأنها تحاول استغلال قضية الطلاق وارتباط شهاب جوهر بـ إلهام الفضالة من أجل الحصول على المزيد من الأنظار والمتابعين.

ايضاً تطرقت بالحديث حول قلة ظهورها أي بما معناه أنها لا تصور حياتها وتفاصيل يومها بشكل دائم لتؤكد أنها ليست من نوع النساء اللواتي يشاركن جميع تفاصيل الحياة اليومية ما بين ماذا تأكل ومن أي علامة تجارية ترتدي لأن همها الوحيد أن تفيد متابعينها بمحتوى جيد، واعتبر البعض أن كلامها لطشة لـ إلهام الفضالة التي تفعل عكس ذلك تماماً بحكم شهرتها في العالم العربي.

أول ظهور لـ طليقة شهاب جوهر!

ظهرت زوجة شهاب جوهر في فيديو لأول مرة من داخل سيارتها بعد أخبار زواج شهاب جوهر وهي تشكر كل من اطمئن عليها بعد أن وصل عدد المشاهدات عبر حسابها في سناب شات إلى أكثر من نصف مليون خلال نصف ساعة تقريباً.

وأثار الفيديو المتداول تعاطف الجمهور خاصةً أن طليقة شهاب كانت قد شاركت تصريح سابق جاء فيه: "يا رب صبرني.. اللهم اجبر كسر قلبي..دعواتكم لي..لك الحمد ولك الشكر يا الله"!

تهديد طليقة شهاب جوهر !

منذ أيام تم تداول فيديو تم مشاركته عبر حساب طليقة شهاب والذي جاء فيه "دايماً الواحد لا يحكم على أي بني آدم غير لما يعرف الصج، فكل واحد يحط لسانه بلهاته".... ومن بعدها استدار نحو أم أولاده وعلق بـ "عدل ولا أنا غلطان" بطريقة تهديدية لترد الأخيره بـ "عدل"!

واعتبر الجمهور الذي تداول الفيديو أن طريقة كلام شهاب ما هي إلا تهديد لـ أم أولاده وأنها طريقة غير مناسبة للتعامل كما أثيرت الشكوك حول صحة خبر طلاقهما.

زواج إلهام الفضالة !

الخبر الصادم كانت الإعلامية مي العيدان أول من شاركته بمنشور عبر صفحتها الشخصية في انستقرام ومن بعدها ردت على تساؤلات الجمهور وشكهم بأن الموضوع مجرد إشاعة بالتأكيد أنها أرسلت لها عبر الواتس اب تهنئة بمناسبة الزواج لتشكرها إلهام الفضالة بدورها. وتابعت العيدان أن إلهام تطلقت من زوجها بعد أن وقعت بحب شهاب، وكذلك الأمر مع الأخير الذي طلق أم أولاده حتى يتزوج من الفضالة.

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