طارق العريان ونيكول سعفان يعلنان ارتباطهما بشكل علني!

بعد أشهر من إخفاء علاقتهما وتجنبهما الظهور معاً في نفس الصُورة على الرغم من تواجدهما في نفس المكان، يبدو أن المخرج طارق العريان وحبيبته نيكول سعفان قررا أن يجعلا الأمر رسمياً.

مساء أمس تم تداول صُورة للثنائي كانت قد شاركتها الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال عبر حسابها في انستقرام، وظهر العريان بشكل رياضي من ناحية الجسد بعد أن تخلى عن وزنه الزائد وخاصةً في منطقة البطن.

الجمهور كان له تعليقات ساخرة على الظهور العلني الأول للثنائي والتي كان منها "لما الختيار يراهق"..وتابع آخر "كأنو بنته"...وجاء في تعليق أحدهم "علق على الشهيق ... طيب زفير دلوقتي"..وجاء في تعليق آخر "اكبر منه .. سبحان الله العِشرة بتعكس عالشريك بالحياة".

طارق العريان وخيانته لـ أصالة نصري

يذكر أن أخبار الطلاق والخيانة من طرف طارق لـ أصالة كانت قد انتشرت خلال نهاية عام 2019 وسط صمت من الطرفين، إلا أن أصالة اضطرت لإعلان الأمر رسمياً خلال عام 2020 بمنشور جاء فيه "منتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي (آدم وعلي ) ، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل ، حرصاً على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي".

وفي نهاية عام 2020 فوجئت الفنانة السورية بصورة تجمع طليقها برفقة حبيبته الجديدة مع أصدقائها المقربين لتشارك الصُورة عبر حسابها وتعلق بـ "هي أقسى صورة أنا مرقت علي من بداية قصتي لليوم.. ومن وقت شفتها من حوالي 30 ساعة وأنا قاعده بس عم حاول صدق.. فيه شخص بالصورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْس.. والست العزيزه اللي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها ياترى فعلا؟ وللا بس تشجيع للظلم والجحود والنكران"....إلا أنها عادت وحذفت المنشور بعد أيام قليلة وقررت المضي في حياتها لتتناسى الخيانة والغدر الذي تعرضت له سواء من الأصدقاء أو طليقها الذي تزوجته لمدة 14 عام.

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