فعاليات ترفيهية وحفلات حية في دبي خلال عيد الأضحى!

لا يوجد مكان أفضل من دبي لقضاء فرصة العيد التي تعدكم بأمتع الأوقات مع الفعاليات العائلية الترفيهية وعروض الألعاب النارية والحفلات الحية. تقدّم دبي فرصة الاستمتاع للجميع، كباراً وصغاراً، مثل حفلات الموسيقى والرقص و زيارة مدن الملاهي وركوب الألعاب الشيّقة وتجارب الواقع الافتراضي وغيرها الكثير.

يحتلّ الطعام مكانة هامة في هذا العيد. وفي دبي، من المؤكد ستجدون خيارات الأكل اللذيذة والمتنوعة. يقتضي التقليد في عيد الأضحى باجتماع العائلة والأصدقاء، فلما لا تستفيدون من كل ما تقدمه دبي من فعاليات ونشاطات ترفيهية في هذه المناسبة؟ يتم الاحتفال بعيد الأضحى، وهو واحد من أهم عيدين عند المسلمين، في العاشر من ذي الحجة، الشهر الأخير من التقويم القمري الإسلامي. استمتعوا بالعروض القيّمة التي تقدمها الفنادق والمراكز التجارية والاحتفالات التي تعمّ المدينة.