فنان عربي يهرب من فخ رامز جلال.. وهؤلاء ضحايا مقلبه من بينهم محمد صلاح

يترقب الجميع معرفة ضحايا برنامج مقالب الفنان المصري رامز جلال، فدائمًا يصدمنا بهوية النجوم المشاركين في العمل.

وأوضح الفنان المصري محمد لطفي أنه استطاع الهرب من فخ صديقه رامز جلال، وعدم الوقوع ضحية في برنامج "رامز موفي ستار" المقرر عرضه في شهر رمضان المبارك.

وشارك محمد لطفي متابعيه عبر حسابه على "إنستغرام" صورة تجمعه بصديقه رامز جلال، وأرفقها بتعليق فكاهي كتب فيه: "رامز أخويا وحبيبي المجنون عرفت أزوغ منه للمرة المليون، ربنا يوفقك يا صاحبي ودايماً في نجاح ببركة الصلاة على النبي".

وأشاد المتابعون بمقدرة لطفي من الهروب وعدم الوقوع في فخ جلال رغم صعوبة الأمر، لكن رأى البعض أنها فرصة جميلة لرؤية الصديقين مجددًا بعد مرور 17 عامًا على مشاركتهما في بطولة فيلم "عيال حبيبة" عام 2005.

MBC تكشف تفاصيل برنامج رامز جلال



كشفت قناة MBC تفاصيل مشوقة عن برنامج "رامز موفي ستار"، حيث يبدأ المقلب بالاتصال بالفنانين لإقناعهم بالسفر إلى السعودية من أجل تصوير مشاهد مع النجم العالمي "فان دام" ثم يقال لهم أنهم الفنان العربي الوحيد المشارك في العمل، من بعد موافقتهم يرسل لهم 5 مشاهد في سناريو العمل، وحال وصولهم لموقع التصوير يقعون ضحايا المقلب.

أما بالنسبة للاعبي كرة القدم والرياضيين، فيتم خداعهم عن طريق إقناعهم بالمشاركة بإعلان تجاري لماركة أحذية شهير إلى جانب النجم "فان دام".

دور فان دام في برنامج مقالب رامز جلال رمضان 2022





وسيتمحور دور فان دام حول طلبه من ضيف الحلقة سواء أكان نجم رياضي أو فنان بمشاركته في تصوير أحدث مشاهد فيلمه الجديد أو إعلانه القادم، بينما سيتنكر رامز بشخصية ممثل ويبدًا بمضايقة الضيوف.

ويذكر أن البرنامج أجري تصويره في أجواء من السرية التامة بالمملكة العربية السعودية، ويُشار أن المشهد الذي سيشارك فيه الضيف سيندرج تحت إطار الآكشن والإثارة.

ضيوف برنامج رامز جلال رمضان 2022

وكشف عن بعض أسماء الفنانين المشاركين في برنامج مقالب "رامز موفي ستار"، ومن بينهم: