فنانة تونسية تثير الجدل بملابسها الجريئة وحركاتها الاباحية على المسرح

تعرضت الفنانة التونسية أمينة فاخت لهجوم كبير بسبب اطلالتها وبعض الحركات التي وصفت بالجريئة والجنسية، خلال حفلها الغنائي الأخير في مهرجان قفصة الدولي

أمينة فاخت بملابس جريئة وحركات اباحية

وظهرت الفنانة التونسية على المسرح مرتدية فستان قصير باللون الأسود من قماش الشيفون في أسفله، وفوقه قميص باللون الأخضر الفسفوري

وخلال غنائها قامت الفنانة التونسية ببعض الحركات والتصرفات المثيرة للجدل والتي وصفت بـ "الاباحية" والجريئة، كما راقصت احد المعجبين الذي صعد إلى المسرح من أجل الرقص إلى جانبها

وتعرضت الفنانة التونسية للكثير من الانتقاد والهجوم بسبب هذا التصرف، وجرى تداول الفيديو بشكل واسع وسط مطالبات بماحسبتها على هذا التصرف الذي وصف بالاباحي

وجاء في التعليقات: "صوتها جميل و أغانيها القديمة روعة وللعلم هي داىماً ي ترقص ي تعمل حركة شوي أوفر بس بالنهاية هيه فنانة مش داعية خفو علينا"

فيما دعمتها الفنانة منال عبدالقوي عبر حسابها في فيسبوك وقالت في منشور لها: "مع كلّ احتراماتي ل"تنبير" اصحابي والناس الي ما عجبتهمش لبسة أمينة، أنا اقسم بالله العظيم: أمينة فاخت كي تطلع تغنّي ببيجاما وبنتوفل وشعرها بالزيت وفمها بالمرقة نبدا نغزرلها ونصلّي عالنبي، تعرفو علاش ؟ لأنها فنانة hors normes ما تشبّه لحتى حد وما ينجّم يعمل ويغنّي ويسلطن ويهبل فنيا كيفها حتى حتى حتى حدّ.... الروبة الي من دار كذا وماكياج سنتر كذا و la mise en beauté بصفة عامّة مهمّين وراس مال كلّ فنانة الاّ لاديفا ماهيش كيفهم ماتنطبقش عليها مواصفاتهم ، نحبها و نموت عليها كيف ما هي