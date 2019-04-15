فنانة كويتية تثير الجدل برقصها مع شهاب مقلد المشاهير..شاهدوا الفيديو!

أثارت الفنانة الكويتية ليلى الكندري الجدل حولها خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو قصير تقوم فيه بالرقص بطريقة مثيرة مع مقلد المشاهير شهاب ملح، والذي اضطر فيما بعد إلى أن يحذف الفيديو من حسابه بعد الانتقادات اللاذعة في التعليقات.

وكان شهاب قد شارك الفيديو عبر صفحته على إنستغرام، وظهرت ليلى في المقطع ترتدي فستانًا ضيقًا، وقصير جدًا، جعلها تقع في ألسنة المتابعين الذين انتقدوا ملابسها الجريئة والمنافية لعادات المجتمع الخليجي، ونشر شهاب صورة أخرى له مع الفنانة الكويتية وترك تعليقًا عرضه للكثير من السخرية وقال: "ماما ليلى".

يشار إلى أن شهاب ملح مقلد المشاهير، كان قد أثار الجدل مؤخرًا باحتضانه للفنانة الكويتية مها محمد التي تعرضت لانتقادات هي الأخرى من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، وردت في وقتها أن تعتبر شهاب بمثابة ابن لها وطالبت البعض بالابتعاد عن التفكير القذر.