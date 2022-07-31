فنانة مصرية تزوجت من ابنها "قصة ولا بالخيال" .. وما علاقتها بالفنانة نيللي كريم؟

تعتبر قصة حياة الفنانة المصرية أميرة أمير من أغرب القصص التي من الممكن أن تسمعها في حياتك، حيث عاشت هذه الفنانة حياة مليئة بالأحداث الغريبة والصادمة منذ مراهقتها حتى وفاتها

وفاة والد الفنانة أميرة أمير في السجن

بدأ مشوار حياة الفنانة الراحلة منذ عمر الـ 16 عامًا، اسمها الحقيقي سعدية عبد الرحمن أبو العلا، ولدت في عام 1920، كان والدها يعمل جزار.

في أحد المرات دخل مفتش إلى محل الجزارة الخاص به واكتشف مخالفة له، ليدخل في جدال معه، وانفعل والد الفنانة الراحلة ليقدم على قتل المفتش بالساطور وحكم على والد سعدية بالسجن مدى الحياة، ليموت داخل السجن

عاشت سعدية فترة كبيرة مع الفقر وعملت خياطة من اجل أن تعيل نفسها وعائلتها، وكانت سعدية تتمتع بجمال لافت، وبعد مدة تقدم عمدة القرية بطلب يدها للزواج ووافقت سعدية على هذه الزيجة

وأنجبت سعدية ابنها الأول خالد، وبعد مدة هربت تاركة ابنها وزوجها بسبب ادمان الأخير على شرب الكحول، وبعد هربها اصيب الزوج باكتئاب شديد وانتحر، لتقرر شقيقته تربية ابنه خالد

أميرة أمير ومشوارها في عالم التمثيل

انتقلت سعدية لاحقًا إلى القاهرة من اجل العمل، ووجدت في الصحيفة اعلان طلب وجوه جديدة من اجل التمثيل في فيلم يحمل اسم ابنتي، ووافق المخرج على منحها الدور بسبب جمالها اللافت

اما اسم أميرة أمير فقد منحتها اياه الفنانة عزيزة امير التي انبهرت بها، لتصبح واحدة من نجمات الفن الجميل وقدمت العديد من الأدوار السينمائية

زيجات في حياة أميرة أمير

تزوجت الفنانة المصرية الراحلة من المخرج كمال سليم بعد قصة حب جمعتهما، وبعد سنوات من الزواج توفي كمال سليم، لتتزوج لاحقًا محمد عبدالجواد، الا انها انفصلت عنه لاحقًا

وتزوجت بعدها من مطرب فلسطيني اردني يدعى غرام شيمه، وانجبت منه ابنتها عصامة، الا انها انفصلت عنه لاحقًا وتركت ابنتها، لتتزوج بعدها من رجل ارمندي وانفصلت عنه بعد عدد من الخلافات

وتزوجت بعدها الفنانة الراحلة من ضابط في الجيش المصري اسمه ابراهيم فايز صبري، وأنجبت منه ولدين هما أمير وبهاء وانفصلت عنه، لتقرر بعدها الهجرة إلى امريكا والعيش هنام

قصة زواج اميرة أمير من ابنها

عملت الفنانة الراحلة في مسارح البرودواي في أمريكا، لتلتقي هناك بشاب يهودي وتقع في غرامه، وبعد قصة حب جمعتهما قررت الزواج منه متجاهلة جميع الانتقادات حول زواجها من شاب يهودي يصغرها بستوات

وفي إحدى حوارتها مع زوجها سألته عن سر حديثه بطلاقة باللغة العربية، ليخبرها ان أصوله مصرية، وانها أحب فتاة يهودية وغير ديانته من أجلها

وعند سؤاله عن تفاصيل عائلته، اكتشفت انه من محافظة الشرقية ومن نفس المكان الذي تربت به، لتساله عن اسم والده، وهنا كانت الصدمة، حيث اخبرها باسم والده وقصة زواجة من فتاة صغيرة تدعى سعدية

وانهارت اميرة امير على الفور ودخلت في غيبوبة، وبعد استفاقتها من الغيبوبة اخبرت زوجها بانها والدته، ليحاول التأكد من عمته، التي أكدت له ان والدته اسمها سعدية وانها الفنانة اميرة امير

وهنا قرر خالد انهاء حياته بسبب هذه الصدمة الكبيرة

عصامة ابنة اميرة امير تنفي هذه القصة

من جانبها نفت عصامة ابنة الفنانة الراحلة هذه القصة عن والدتها في احد الحوارات وقالت إن شخص اخترع هذه القصة وتشرها عبر يوتيوب

أميرة اميرة والدة زوج نيللي كريم

يُشار إلى أن أميرة أمير هي حماة الفنانة نيللي كريم، حيث ان بهاء صبري ابن الفنانة الراحلة هو الزوج الأول للفنانة نيللي كريم



