محمود المهدي يُلمح بان "طمع" والدة منة عرفة وراء انفصالهما

علق الفنان المصري محمود المهدي على أنباء انفصاله عن الفنانة منة عرفة بعد إعلان الأخيرة هذا النبأ عبر حساباتها الخاصة على السوشال ميديا كاشفة أن الطلاق تم رسميًا، ملمحًا من خلال تعليقه أن والدة منه السبب وراء الانفصال

محمود المهدي يتهم والدة منة عرفة بالتسبب بانفصالهما

نشر المهدي عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام ستوري ملمحًا من خلاله أن طمع والدة منه عرفة وراء انفصالهما

وقال في المنشور الأول: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل ام ورا خراب بيت بنتها.. وكل همها الماديات.. بس ربنا يعوضني عن كل خسارة.. وثقتي في ربنا كبيرة.. لاني مقصرتش بالعكس كنت بحافظ"

وأضاف في منشور ثانٍ: "في صحافة بتتواصل معايا.. وناس بتتصل.. مش حطلع في حاجة.. خلاص الموضوع من دلوقتي اتقفل نهائي ومش حخش في تفاصيل أي حاجة تاني.. كفاية لحد هنا.. ومش حتكلم في حاجة خلاص.. ده اخر بوست عن الموضوع ده وكله عند ربنا خلاص"

يُشار إن الفنان المصرية منة عرفة كانت قد صدمت الجمهور بإعلانها انفصالها عن زوجها محمود المهدي للمرة الثالثة وطلاقهما رسميًا وهو الانفصال الثالث في هذا العام

وطالما أثارت علاقتهما الكثير من الجدل والمشاكل، بسبب تصريحات المهدي التي هاجم بها الكثير من النجوم والفن، حيث اعتبر البعض أن الفنان محمود المهدي يحاول الظهور وتصدر الترند من خلال إثارة الجدل

