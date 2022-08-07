فنانون عرب يدعمون شعب قطاع غزة.. من بينهم ويجز

العالم في حال ذهول وصدمة وألم بسبب الأحداث التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بسبب استهداف أراضيه بصواريخ من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذي راح ضحيته آلاف الشهداء من الأطفال والنساء والرجال والشيوخ.

وتوالت ردود الفعل المنددة بالعدوان الذي بدأه الاحتلال الإسرائيلي تحت اسم "بزوغ الفجر"، والذي استهل بسلسلة غارات أسفرت عن سقوط شهداء وعشرات الجرحى.

وأبدى النجوم العرب دعمهم ومؤازرتهم للشعب قطاع غزة، معيدين مشاركة مقاطع فيديو للدمار الذي خلفته الغارات الإسرائيلية ومشاهد للشهداء المحملين على أذرع عائلاتهم، ولقطات من داخل المشفى الممتلئ برائحة الموت والدم والصراخ.

وكان من بين هؤلاء النجوم الذي نددوا بالعدوان:

شكران مرتجى

كانت شكران إحدى النجمات السوريات اللواتي أبدين دعمهن لشعب غزة، لاسيما أنها من أصل فلسطيني.

محمد عساف

شارك الفنان الفلسطيني ابن غزة، محمد عساف، منشورًا لضحايا الأطفال جراء العدوان الإسرائيلي، وعلَّق: "أطفالنا بتموت شو ذنبهم".

ويجز

أعاد الرابر المصري ويجز مشاركة مقاطع فيديو كان نشرها الحساب المختص بآخر أخبار أحداث الفلسطين Eye on Palestine، الذي تتضمن مشاهد لسيارات تنقل الجرحى والأطفال المصابين إلى المشفى.

بالإضافة إلى مشهد لسقوط إحدى الصواريخ الاحتلال الإسرائيلي على إحدى المباني، وهروب الأطفال والرجال والنساء بخوف من المكان، ويمكننا سماع بكاء الأطفال وصرخاتهم.

أسماء جلال

أعربت الفنانة المصرية أسماء جلال عن دفعها بمشاركة العديد من المنشورات حول المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطي في عزة.

مايان السيد

توجَّهت الفنانة المصرية مايان السيد عبر خاصية الستوري في "إنستغرام" ونشرت العديد من المنشورات التي تنقل صورة الأحداث.

أحمد مالك

أبدى الفنان المصري أحمد مالك دعمه عبر إعادة مشاركة فيديوهات وصور نتائح العدوان الإسرائيلي على غزة، من بينهم صورة لطفلة يملؤها شظايا الزجاج.

هدى المفتي

شاركت الفنانة وعارضة الأزياء المصرية هدى المفتي متابعيها منشورات للأحداث الدموية التي يعيشها قطاع غزة، من بينها جثث الأطفال المكفنين في إحدى غرف المشفى.