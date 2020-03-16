فنان سوري شهير تنبّأ بفيروس كورونا قبل أكثر من 30 عامًا!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن كشف البعض عن مقطع فيديو يعود إلى مسلسل "مرايا 86" للفنان السوري ياسر العظمة، والذي كان قد تنبأ بطريقة غير مباشرة عن فيروس كورونا والأمراض المعدية قبل أكثر من 30 عامًا.

ويظهر الفنان ياسر العظمة في مسلسله الشهير مرايا وهو يقوم بغناء أغنية "لا تلمس لا لا" بشكل ساخر ويقول: "خي لا تصافحني بنوب..لا تلمس ايدي يمكن في عندك ميكروب.واللمس يعدي، لا تلمس لا تصافح لا تبوس".

وفي الحقيقة لم يكن الأمر مفاجئًا، خاصة وأن الفنان ياسر العظمة من الفنانين الذين تحدثوا وكشفوا الغطاء عن ملفات مهمة لكافة شرائح المجتمع من خلال مسلسل مرايا، وفي بعض الحلقات القديمة كان يحكي عن الفساد وعن الخفايا التي كانت تحدث خلف الكواليس، وبالفعل كان منها ما هو مطابقًا لما يحدث على أرض الواقع في الوقت الحالي خاصة في سوريا.

والجدير ذكره أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت مؤخرًا أن فيروس كورونا المستجد هو وباء عالمي رسميًا وأصدرت التعليمات الصارمة للدول للتعامل مع الأزمة الحالية بحذر والحد من انتشار المرض والسيطرة عليه قدر الإمكان.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: