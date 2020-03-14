نشوى مصطفى ممنوعة من الحركة لمدة أسبوعين .. ماذا حدث لها؟

أعلنت الفنانة المصرية نشوى مصطفى عن إصابتها بقطع في الرباط الصليبي نتيجة التعثر عند صعود درج منزلها المبلل جراء الأمطار التي وصلت حد السيول في بعض المناطق بمصر.

وقالت نشوى مصطفى في منشور عبر حسابها بموقع فيس بوك: "اتزحلقت على السلالم من المية وجالى رباط صليبى — الحمد لله والشكر لله على ما يقدره خير وشر — الخلاصة الانسان ضعيف اوى — الله يشفى كل الناس يارب اللي عندهم اى مرض — يارب الحمد لله على النعم اللي مابنحسش بيها — يارب الحمد لله على لطفك بينا — مش عارفة ازاي حاقدر أقعد أسبوعين من غير حركة يا رب هون".

وعبرت الفنانة المصرية عن استيائها من وقع الصدمة على نجلها الذي انتابه شعور بالزعر فور رؤيتها تسقط، مشيرة إلى أنها فضلت الاستغاثة بنجلها عن الاستغاثة بزوجها عماد الذي لم يكن ليتحمل تلك الصدمة وفق تعبيرها، إذ قالت نشوى مصطفى: "اكتر حاجة مضيقانى انى اول ماوقعت صرخت على ابنى وكان نايم قام مفزوع — ملامح وشه وفزعته وهو بيشيلنى من الارض وجعت قلبى — اللي مستغرباله ليه لما وقعت وانا فى شدة الالم ماندهتش عماد وندهت عبد الرحمن — اظن عماد كان ممكن لو شافنى من خضته يقع جنبى ومنلقيش حد يشيلنا احنا الاتنين — المهم خلو بالكم من نفسكم ويارب مايصيبكمش ضرر ابدا ً – دعواتكم".

وأشارت نشوى مصطفى إلى أنها ستغيب على إثر تلك الإصابة نحو أسبوعين، وهو ما يهدد مصير برنامجها الجديد "أمى ولا مراتى" الذي انطلقت أولى حلقاته على شبكة قنوات مصرية بتاريخ 29 فبراير الماضي.

يذكر أن نشوى مصطفى سبق وأن تضررت بفعل الأمطار، ففي عام 2018 بثت الفنانة المصرية مقطع فيديو عبر حسابها بموقع فيس بوك، وهي توجه استغاثة لإنقاذ منزلها من الغرق بعد انسداد البالوعات التي تسبب في غرق منزلها وقطع الكهرباء.

وقالت مصطفى في الفيديو: "بحاول اتصل بالنجدة التليفون مبيردش، مياه الأمطار كلها بتنزل عندي في البيت عشان البلاعات مسدودة، لو حد يقدر يساعدني يقولي اعمل إيه او اتصل بمين، البيت بيغرق فعلًا، والكهرباء كمان اتقطعت".

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