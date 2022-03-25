فنان يجبر نادين نجيم على الإنسحاب من مقابلة تلفزيونية

مع تأكيد غيابها عن الموسم الرمضاني القادم لأول مرة منذ سنوات طويلة، انسحبت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم من إحدى المقابلات التلفزيونية، تفادياً للإجابة عن سؤال طرح عليها.

فقد فضّلت نجيم مغادرة المقابلة بطريقة لطيفة بعد أن سألتها المذيعة عن اسم فنان ستتابع أعماله في الشهر الكريم.

فما كان من نادين إلا أن تدخل في نوبة ضحك، ثم ترد (ببقى بخبرك على فنجان قهوة)، في إشارة منها إلى أنها لا ترغب بالإعلان عن الاسم على الملأ وأمام الجميع، بل تفضّل الخصوصية في ذلك.

جاء ذلك أثناء فعاليات مهرجان الموريكس دور انترناشيونال، والتي حصدت فيه نجيم جائزة(فضل ممثلة عربية لعام 2021) عن مسلسلها الأخير (صالون زهرة).