فوز العتيبي تتعرض للسخرية بعد إشارتها أنها سبب شهرة مالوما

تعرضت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، فوز العتيبي ، للسخرية بعد الحديث عن شهرتها الكبيرة، حتى أنها أعزت شهرة الفنان الكولومبي مالوما في الشرق الأوسط إليها.

فوز العتيبي : أنا سبب شهرة مالوما في الشرق الأوسط

وشاركت فوز العتيبي مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" خلال إجازتها الصيفية في إسبانيا، حيث كانت تتوجَّه لحضور الحفل الغنائي لمالوما، مُشيرةً إلى أنه في حال اشتهر مالوما في الشرق الأوسط، فعلى الجميع أن يتذكر أنها السبب.

وأضافت: "”إذا اشتهر مالوما فهو دعم معنوي له صراحة، قسما بالله، والله العظيم، أحس من بعد اليوم بطق مالوما ترند بالشرق الأوسط".

ولم تتوقف هنا، بل أكَّدت أن شهرتها تجلب الشهرة للفنانين الآخرين الذين تقابلهم.

وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحاتها، فكتبت إحداهن: "شكلها هي توه تعرفه لحد يعلمها😂😂 مالوما كنت اسمعه بالراديو ايام المتوسط".

وكتبت أخرى: "عادي كلنا عندنا احلام وطموح وبالاخص احلام العصر اذا صحى الواحد يتمنى تحقيقها وهي حلمة هالحلم هههههههههه".

فوز العتيبي غاضبة من ماجد المهندس

وكان العتيبي قد أثارت الجدل سابقًا، حينما أعربت عن استيائها من استخدام الفنان العراقي ماجد المهندس عارضة الأزياء العالمية إيرينا شايك في فيديو كليب أغنيته"وعرفتك".

ونشرت فوز العتيبي مقطع فيديو عبر حسابها على "سناب شات"، تعبر فيه عن غضبها من عدم اختياره لها رغم أن شهرتها أكبر من شهرة إيرينا شايك، مؤكدة أنها لو ظهرت معه في الفيديو المصوَّرة كان ليحصد أعداد مشاهدات كبيرة.

وقالت: "شوفو يا ناس قسم بالله إنى مرة معصبة، ماجد المهندس جايب في كليبه الأخير عارضة الأزياء بنت شايك الروسية، عطبعا على أساس إنها عالمية.. والله لو جايبني ليطعق كليب دبل الدبل".

وأوضحت أن بإمكانها حصد أكثر من مليون مشاهدة في أقل من ساعة، كما أن الإعلام الروسي سيتقطب أخبارها؛ لذا من المهين اختيار نجمة أجنبية بدلًا من اختيارها.

فوز العتيبي غاضبة من ماجد المهندس لإختياره ايرينا شايك في فيديو أغنيته الجديدة بدلًا منها. pic.twitter.com/wPdurIvUXd — Celebs Arabic (@CelebsArabic) May 8, 2022



