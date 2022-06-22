زوج فوز العتيبي يعلن زواجه من جديد.. وهذه هوية العروس!

أحدث زوج مشهورة سناب شات السعودية، فوز العتيبي ، موجة من الجدل عقب إعلان زواجه من امرأة أخرى، رغم عدم انتهاء إجراءات طلاقهما.

وأعلن أحمد الموسى خبر زواجه من جديد عبر حسابه على "سناب شات"، من خلال نشر صورة له باللباس السعودي الذي يرتديه الرجال عند الاحتفالات أو المناسبات المهمة، وأرفقها بتعليق: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تم اليوم حفل زواجي مع من اختارها عقلي قبل قلبي مع من تستحق أن تكون زوجة وأما لأبنائي جعله الله بداية خير لنا".





وتعليقه هذا أثار استغراب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذي رأوا أن زواجه من جديد ليس عن حب وخالٍ من المشاعر، خاصة بعدما كتب "مع من اختارها عقلي قبل قلبي"، فكتبت إحداهن معلقة: "يعني ما تحبها اختارها عقلي قبل قلبي".

من جهة أخرى، شكك آخرون بأن الزواج قد تم بالفعل، مُشيرين إلى أنه سيناريو جديد لزيادة شهرته، ولإثارة غيرة العتيبي وإغاظتها. بينما حزن آخرون على العروس الجديدة في حال كان الأمر حقيقًا، فعلَّقت إحداهن: "اللهم آجرها في مصيبتها.

زوج فوز العتيبي يعلن عودتهما لبعضهما البعض

وفي وقت لاحق، وبعد إثارة بلبلة وضجة كبيرة، توجه الموسى من جديد عبر حسابه ليعلن أن زوجته التي لم يذكر اسمها ولا هويتها هي بالفعل فوز العتيبي، إذ ردَّ على أحد المهنئين بعودته إلى فوز، قائلًا: "فرحتكم والله واصلتنا يا حبايبي اهم شي جلطنا أعداء الحب وجحفلناهم بنجاح وثقوا دائمًا أن الحب الصادق النقي ينتصر".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع إعلان الموسى عودته للعتيبي، وانتقدوا محاولاتهما المستمرة في تصدر الترند، لاسيما أن العتيبي كشفت قبل فترة أنها ضحية عنف منزلي وتعرضت للاعتداء اللفظي من زوجها، فكتبت إحدى المتابعات: "جحفلنا أعداء الحب وهم يوم تهاوشوا يدقون بعض بالسناب وسبته الين ماقالت بس ، حب بريال".

وأضافت أخرى: "ما اقول الا الحمدلله والشكر اقسم بالله المشاهير وصلوا لمرحلة الواحد صار يشفق عليهم ويدعي لهم بالشفاء العاجل".

وتأتي عودتهما بعد إعلان انفصالهما ومطالبة العتيبي بكافة حقوقها المالية، من بينها قيمة المؤخر وقدره 500 ريال، وهو ما كان يرفض الموسى منحها إياه، لاسيما أنها من طلبت الطلاق منه بينما هو تشبث بها.