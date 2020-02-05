فوز العتيبي تثير سخط السعوديين مجددًا بصورة مثيرة مع زوجها

أثارت الناشطة السعودية فوز العتيبي الجدل من جديد يوم أمس، وذلك بعد أن شاركت صورة جريئة لها برفقة زوجها بين أحضان الطبيعة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر.

واكتفت العتيبي بالتعليق على الصورة التي اعتبرها الجمهور غير لائقة أبدًا، وقالت: "الصورة عاجبتني"، وهي إشارة منها على إصرارها في مواصلة نشر ما يحلو لها دون الأخذ بعين الاعتبار أنها تعيش في مجتمع مسلم وسعودي محافظ ويرفض تمامًا هذا النهج.

واتخذت العتيبي هذا الأسلوب الاستفزازي في النشر ردًا على انتقادات المتابعين في أوقات سابقة ودعوتهم لها إلى مراعاة أن حريتها تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين، وبأن تصرفها بهذه الطريقة يعتبر مُفسد للمجتمع، حيث أن الحب بين الزوجين يفقد جماله وخصوصيته إذا خرج للعلن وأصبح مادة دعائية متداولة بين أيدي الجميع.

لما متابعيني يقولون اشرحي لنا لا تستكين واجي اشرح لهم pic.twitter.com/41936xNpWW — فوز العتيبي (@zooztox) January 30, 2020

والجدير بالذكر، أن هذه لا تعد المرة الأولى التي تنشر فيها فوز العتيبي صورًا مثيرة للجدل، حيث نشرت قبل أيام صورة مثيرة برفقة زوجها أيضًا في أحد الأماكن السياحية وكانت تحتضنه ومرتدية فستان أبيض قصير، وتجولت في إحدى المرات في أحد مولات الرياض دون عباءة وقامت بنشر فيديو عبر تويتر.

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