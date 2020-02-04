أمينة خليل ابنة لالهام شاهين في الفيلم السينمائي (حظر تجوال)

تستعد الفنانة أمينة خليل لبدء تصوير فيلمها الجديد (حظر تجوال)، حيث تم تأجيل الفيلم أكثر من مرة، لظروف خارجة عن إرادة فريق العمل، إلا أنه تقرر أن يبدأ التصوير خلال أيام.

(حظر تجوال) من بطولة أمينة خليل وإلهام شاهين وأحمد مجدي، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس و تجسد أمينة في الفيلم دور ابنة الفنانة الهام شاهين، ويأتي الفيلم بعد النجاح الكبير الذي حققته أمينة خليل، في فيلمها الأخير (لص بغداد)، والذي شاركها بطولته محمد إمام وياسمين رئيس وفتحي عبد الوهاب ومحمد عبد الرحمن، من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، إذ حقق ما يزيد عن 10 ملايين جنيه في الأسبوع الأول من عرضه.



