أصالة نصري تُنقذ ابنها من السجن بـ "مليون جنية مصري"!

إبن أصالة نصري إلى السجن!!! خالد الذهبي وهو إبن أصالة نصري كان قد تسبب بخادث سير وأودى بحياة شخص👀 ابن أصالة كان قد فر من مكان الحادث دون مساعدة الشاب اللذي لاقى حتفه 💔 وبعد التحقيقات، سلم خالد نفسه للشرطة وإعترف أن الحادث وقع بالخطأ ... إلا الأن الأخبار غير أكيدة إذا ما تم الصلح مع أهل القتيل أو أن خالد سيبقى في السجن... #أصالة #أصالة_نصري #عرب #مشاهير #سوريا #جديد

