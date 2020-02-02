أصالة نصري تُنقذ ابنها من السجن بـ "مليون جنية مصري"!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بحادث السير الذي تسبب بمقتل شاب مصري على يد نجل الفنانة السورية أصالة نصري "خالد" من زوجها الأول "أيمن الذهبي" وا.

وفي التفاصيل، في سنة الـ 2018 تعرض نجل أصالة إلى حادث سير أودى بحياة شاب يحمل الجنسية المصرية، وأفادت المصادر أن خالد كان قد غادر مكان الحادث مسرعاً دون تقديم المساعدة للشاب الذي لاقى حتفه فوراً بعد إصابات بالساقين وكسر بالجمجمة وجرح قطعي بالحاجب الأيمن.

وما إن بدأت التحقيقات، وبدأت عملية جمع الأدلة وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة حتى تمكنت المباحث من الوصول لصاحب المركبة بعدما وجدت اللوحة الخاصة بها في مكان الحادث، وتبين أنها مسجلة بإسم طليق الفنانة أصالة "طارق العريان"، وصدر الأمر بعد تواجد الشهود بأن المتهم هو خالد أيمن الذهبي.

محامي أصالة تمكن من التفاوض مع أهل القتيل مباشرةً، وتم تقديم الدية والتي بلغت "مليون جنيه مصري "أي ما يعادل 63,291 دولار أمريكي.

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