فوز العتيبي تكشف تعرضها للحسد هي وزوجها.. من رومانسية فاضحة لخلاف كبير!

دائمًا ما تثير نجمة السوشيال الميديا السعودية "فوز العتيبي" الجدل بمقاطع الفيديو خاصتها التي تجمعها بزوجها، فمرة يظهران عاريين في حوض الاستحمام، ومرة يتبادلان القبل على الفراش، ومرةً ترتدي فيها الملابس المثيرة والقصيرة في أحد المعالم الأثرية.

وقد شاركت فوز العتيبي متابعيها عبر موقع "تويتر" العديد من مقاطع الفيديو والصور الرومانسية التي تجمعها بزوجها، إلَّا أن الرومانسية لم تستمر؛ إذ كشفت أن خلافًا كبيرًا وقع بينها وبين زوجها وعزت الأمر إلى إصابتهما بالعين والحسد، فصرَّحت قائلة: "عطيتونا عين انا وزوجي.. وبسببكم صارت بينا هوش اليوم".

وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحها، فكتب أحدهم: "اللي عطاهم عين يرجع ياخذ عينه لو سمحتوا".

وعلَّقت أخرى منتقدة: "نعطيهم عين ع ايش ع الدياثه اللي هم عايشين فيها الله لا يبلانا".

وكتبت أخرى ساخرة: "الحمدالله والشكر مشكله اللي معتبر نفسه محور الكون 😒محد درى عنكم لو تذابحتو".

فوز العتيبي وتأخر حملها

وسابقًا، قررت العتيبي الرد على إحدى متابعاتها التي سألتها عن أسباب تأخر حملها إلى الآن، حيث شاركت السؤال عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، وأشارت أن هذا ليس من شأنها أو شأن أحد فهو قرار شخصي يخصها هي وزوجها، وأكَّدت أنها لا تعاني من مشاكل في الإنجاب.

وأوضحت أنها تتلقى العديد من التعليقات السلبية بشكل دوري من المتنمرين الذين يتعمدون الإساءة لها ولزوجها نتيحة استعراض نمط حياتهما المتحرر عبر السوشيال ميديا مخالفين بذلك تقاليد المجتمع السعودي.

مهر فوز العتيبي

يُذكر أن السعودية فوز العتيبي، اشتهرت على السوشال ميديا بعدما فرضت شروطًا صعبة بشأن زواجها، وكان من بينها منزلٌ يُسجل باسمها، ومقدم صداق يصل إلى 100 ألف ريال سعودي، وعدم الزواج عليها وتوفير خادمة.

كما اشترطت أن تكون قيمة المؤخّر 500 ألف ريال سعودي، ما جعلها محط أنظار المتابعين، حتى أن بعضهم علق لها بأنّ هذه الشروط ستجعل فترة زواجها قصيرة، ولن يستمر لأكثر من 6 أشهر.