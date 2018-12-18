فوز الفهد

أثار فيديو تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي للفاشنيستا الكويتية فوز الفهد ضجة كبيرة بسبب ظهور الفهد في الفيديو وهي تبكي تعاطفًا مع احد الفقراء.

وتظهر الفاشنيستا فوز الفهد في الفيديو الذي قامت إحدى صديقاتها بتسجيله ونشره خلال تواجدها في احد المطاعم وهي تبكي، فيما تكشف صديقتها أن سبب بكائها هي رؤيتها لشخص فقير ويشعر بالجوع أمام المطعم ووصفتها بـ "الحنونة".

وفور انتشار الفيديو تعرضت الفهد لهجوم حاد بسبب طريقة بكائها التي وصفها عدد من النشطاء بـ "المزيفة" والغاية منها مجرد لفت الانتباه.

وعلق النشطاء أنه كان باستطاعة الفهد مُساعدة هذا الفقير وشراء الطعام له بدلًا من البكاء عليه وتسجيل فيديو من أجل الاستعراض، خصوصًا انها تتواجد داخل مطعم فاخر قد تكلفها فيه وجبة الغداء او العشاء مبلغ كبير.

وعلى صعيد مُختلف، كانت الكويت قد شهدت مؤخرًا حملة كبيرة من أجل أرصدة بنوك مشاهير السوشال ميديا والفاشنيستات من أجل محاكتهم بعد الكشف عن أرصدة ضخمة في حساباتهم بالبنوك.

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