فوز الفهد تتعرض للهجوم بعد تواجدها في مهرجان "كان".. "لست الخليجية الوحيدة"

تعرضت مشهورة السوشال ميديا الكويتية فوز الفهد للهجوم من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي لادعائها أنها الخليجية الوحيدة التي جرى دعوتها لحضور مهرجان "كان" السينمائي لدورته الـ76.

فوز الفهد: "أنا الخليجية الوحيدة في مهرجان كان"

في التفاصيل، خرجت فوز الفهد عبر حسابها في "سناب شات" للتعبير عن سعادتها لاختيارها من قبل دار المجوهرات الفرنسية APM Monaco لتكون الخليجية الوحيدة المتواجدة في المهرجان، لافتةً إلى أنها تتعامل مع دار المجوهرات على منذ ـ3 سنوات.

وقالت الفهد في الفيديو: "أول شي الحمد الله إني صارلي 3 سنين أتعامل مع APM Monaco واختاروني الوحيدة من الخليج إني أجي احضر مهرجان كان".

فوز الفهد تتعرض للهجوم

ويبدو أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي أساؤوا فهم الفهد، لافتين إلى أنها كذبت بشأن اعتبار نفسها الخليجية الوحيدة المدعوة للمهرجان، إذ تواجد في الحدث العالمي عارضات أزياء وممثلات سعوديات من بنيهم: الممثلة أسيل عمران، وعارضة الأزياء ألين سليمان، وعارضة الأزياء أميرة الزهير، ومصممة الأزياء هنيدة الصيرفي.

فكتبت إحداهن: "مو صحيح الين سليمان و اسيل عمران و اميرة الزهير كلهم مدعوات..بس تبي تهايط علينا ماتدري كيف"، وأضافت أخرى: "ياخي تقدر تقول متحمسه لانها تجربتي الاولى ووو بس انها مو اول وحده".

وكتبت إحداهن مدافعة أن فهد لم تقصد بكلامها أنها الخليجية الوحيدة المدعوة بل الكويتية الوحيدة، وقالت: "اسيل عمران، المودل اميرة الزهير، وغيرهم من "الخليج" حاضرين قبلها ، هي شكلها تقصد اول وحدة من "الكويت".

إطلالة فوز الفهد في مهرجان كان السينمائي

وبالعودة لإطلالة الفهد، اختارت إطلالة كلاسيكية صفراء من توقيع دار الأزياء اللبنانية AZZI & OSTA، يبلغ قيمتها ما يقارب الـ4 آلاف دولار، إذر ارتدت فستان طويلا جاء بقصة ضيقة لإبراز منحنيات جسدها، فينما تميَّز بـ"فيونكة" أنيقة التفت حول منطقة الأرداف، فيما كشفت عن ساقها بفتحة جانبية تصل لأعلى الركبة.

وأكملت الفهد إطلالتها بتسريحة شعر مموجة أسدلتها على جانبي كتفها، واعتمدت مكياجًا من الدرجات الترابية والذهبية، فينما تزيَّنت بمجوهرات ألماسية من توقيع APM Monaco.

فوز الفهد



